Ektepar fikk tre barn i fangenskap: Frigjort etter fem år

Torsdag kom meldingen om at canadiske Joshua Boyle (33) og amerikanske Caitlan Coleman (31), samt parets tre små barn, er frigjort etter fem år i fangenskap hos Taliban.

Det var det pakistanske forsvaret som først kunngjorde at fem vestlige gisler ble reddet etter en militær operasjon i Kurram-regionen i Pakistan torsdag.

«Den pakistanske hæren har reddet fem vestlige gisler inkludert én canadier, hans amerikanske kone og deres tre barn fra terroristenes varetekt», het det i uttalelsen, gjengitt av nyhetsbyrået AFP.

Senere på dagen bekrefter amerikanske myndigheter ifølge CNN at det var Coleman-Boyle-ekteparet som ble frigjort i operasjonen.

Coleman var gravid da ekteparet ble bortført like utenfor Kabul og tatt til fange av Taliban i 2012. I årene som fulgte fikk paret ytterligere to barn sammen.

Paret reiste gjennom Afghanistan i forbindelse med en tur gjennom tidligere sovjetrepublikker i Sentral-Asia, deriblant Kasakhstan, Tadsjikistan og Kirgisistan.



Bilder og videoer som terrorgruppen har publisert, har vist at Boyle har grodd et langt skjegg i fangenskap, mens kona går iført tradisjonelle afghanske klær.

Trump: – I dag er de frie

Ifølge pakistanske myndigheter var det amerikanske etterretningsmyndigheter som sporet familien og oppdaget at de hadde blitt ført over grensen og inn til Pakistan onsdag. Kort tid senere varslet de Pakistan, som igangsatte en redningsaksjon.

«Alle gislene har det bra og er i trygghet. De vil fraktes videre til sitt opphavsland», skriver pakistanske myndigheter i en uttalelse gjengitt av AP.

I en uttalelse sier USAs president Donald Trump at ekteparet var i fangenskap hos det beryktede Haqqani-nettverket, som regnes som en av Talibans nærmeste allierte i Afghanistan.

Saken fortsetter under bildet.

FØR KIDNAPPINGEN: Dette familiebildet viser ekteparet Caitlan Coleman og Joshua Boyle før de ble tatt til fange av terrorgruppen. Foto: Bill Gorman , AP

– I dag er de frie. Dette er et positivt øyeblikk for vårt lands forhold til Pakistan. Samarbeidsviljen fra pakistanske myndigheter er et tegn på at de respekterer USAs ønsker om at de skal gjøre mer for å ivareta sikkerheten i regionen, sier Trump.

CNN skriver at dette trolig var nyheten presidenten siktet til da han fortalte en forsamling i Pennsylvania torsdag at «noe har skjedd i dag der et land som har fornærmet oss fullstendig, ringte oss med noen veldig, veldig viktige nyheter».

Publiserte video av ekteparet og sønnene

Før torsdagens melding var det siste livstegnet fra familien en video som ble publisert i desember i fjor. Da ba ekteparet, med sine to sønner sittende foran seg, om at sine lands myndigheter måtte gjøre alt i sin makt for å få dem løslatt.

Det er uklart når videoen ble filmet, men ifølge AFP ble filmklippet sluppet kort tid etter at det oppsto rykter i Kabul om at myndighetene planla å henrette Anas Haqqani, grunnleggeren av Haqqani-nettverket.

I 2014 omtalte VG også at løslatelsen av Bowe Bergdahl ga familien til det canadisk-amerikanske ekteparet håp om en snarlig løslatelse av deres familiemedlemmer. Det skulle likevel gå ytterligere tre år før småbarnsfamilien ble frigjort.

Se den rørende videoen der Coleman og Boyle ber om hjelp:

De siste årene har terrorgruppen fått skylden for flere terrorangrep i Kabul, samt bortføringer av flere vestlige gisler. USA har også beskyldt pakistanske myndigheter for å ha nære bånd til det beryktede Haqqani-nettverket.

I november 2015 fikk 31-åringens foreldre Jim og Lyn Coleman et brev fra datteren, der hun fortalte at hun hadde født en sønn.

«Jeg ber om at jeg får høre fra dere igjen, og at jeg får høre hvordan de andre har det», skrev datteren i brevet, ifølge AP.

I en uttalelse i juli neste år tryglet Jim Coleman Taliban om å løslate datteren og resten av familien.

– Som en mann, far og nå også bestefar, så ber jeg dere om å vise nåde og frigi min datter, hennes mann og våre nydelige barnebarn. Vær så snill, gi dem muligheten til å fortsette sine liv hos oss, slik at familien vår får fred, sa faren.