Eksperter: Slik kan Demokratene overta makten i Kongressen

WASHINGTON, D.C./OSLO (VG) En overraskende seier i Alabama gir demokratene håp om å vinne tilbake flertallet i Senatet og Representantenes hus neste år, mener eksperter.

Republikanerne har flertall i begge kamrene i Kongressen, men i nattens valgthriller mistet de ett av sine seter i Senatet. Den republikanske kandidaten Roy Moore (70) gikk på en overraskende smell mot demokraten Doug Jones (63).

Det er første gang på 25 år at en demokrat har blitt senator i Alabama. Professor i statsvitenskap, Gregory J. Wawro, ved Columbia University i New York, sier til VG at dette vil gi demokratene selvtillit frem mot neste års mellomvalg.

– De vil forsøke å ri på denne bølgen nå, og slike bølger kan være vanskelig å stoppe når de først har startet, mener Wawro, som er ekspert på kongressvalg.



Han ser kombinasjonen av ny entusiasme og en president som scorer rekordlavt på meningsmålinger som det som skal til for å lokke flere til å bidra.

– Det gjelder både potensielle økonomiske donorer og andre som kan gjøre en innsats for partiet i neste års valgkamp.



Vanskeligst i Senatet



I Representantenes hus, der samtlige seter neste høst er oppe til valg, har Republikanerene i dag 46 kandidater mer enn Demokratene. Det kan høres mye ut, men ifølge Wawro er det absolutt innen rekkevidde for Demokratene å snu dette nå.

– I etterkrigstiden har partiet som har vært i mindretall i gjennomsnitt vunnet 24 nye plasser i mellomvalgene. Det er akkurat hva Demokratene må klare i 2018 for å få flertall i Huset, sier Warwo.

I Senatet er ting derimot mer komplisert, mener Wawro. Etter nattens valg har Republikanerne et knapt flertall med 51 seter mot Demokratenes 49.

34 av de 100 plassene er oppe til valg i 2018. 26 av dem har Demokratene allerede. Skal de få flertall i Senatet, må de altså vinne enda to stater neste år – og ikke minst – la være å miste noen de har i dag.

– Skulle vært umulig



– Det blir vanskelig, men det er mulig, sier Wawro, og utdyper:

– Det er mange stater å forsvare, og flere av dem er i stater som ikke alltid svinger deres vei. Samtidig har de i Alabama nå bevist at de kan samle inn penger og at de kan lokke ut de nødvendige velgergruppene. I dag ser muligheten for å lykkes bedre ut enn den gjorde for en uke siden, mener han.

Høyskolelektor Ketil Raknes støtter Wawro i at valget i Alabama gir demokratene en ny entusiasme, som kan gi håp om flertall i Senatet igjen.

– Som Frank Sinatra sier: «if you can make it here you can make it anywhere». Alabama skulle i utgangspunktet være Trumps sterkeste forsvarsmur. Han vant med 28 prosent her i presidentvalget og egentlig skulle dette vært et umulig valg å vinne for en demokratisk kandidat, sier Raknes til VG.

Peker på Nevada og Arizona

Gregory J. Wawro peker på at det er nå potensielle kandidater bestemmer seg for om de skal stille til valg og donorer for om de skal støtte dem. En valgseier som den i Alabama i går gir derfor Demokratene en fordel.

– Mye av utfallet av neste års mellomvalg blir på mange måter avgjort nå. Et år er lang tid, men Demokratene har definitivt et godt utgangspunkt, sier professoren.

Både han og Raknes trekker frem Arizona og Nevada som to stater Demokratene kan «stjele» fra Republikanerne.

– Det er stater med store, urbane områder. I Arizona har du i dag representanter som Jeff Flake og John McCain, to republikanere som begge har vært villig til å gå imot presidenten. Det hadde de ikke gjort om de ikke hadde følt støtte fra velgerne til å gjøre dette, et tegn på at innbyggerne der kan snu seg mot de som i dag har makten, mener Wawro, som legger til at han tror flere republikanere nå vil våge å være mer i opposisjon til Donald Trump.

Skandaler og oppmøte



Han ser på valget i Alabama som en beskjed fra velgerne til Republikanerne og presidenten.

– Vi ser ofte det her i USA at de som har makten får et tilbakeslag.

Senatorvalget i Alabama Den ene av de to senatsplassene til Alabama sto tom etter at Jeff Sessions ble utnevnt til justisminister i Donald Trumps regjering.

Trump ga sin støtte til Moore fordi han mente republikanerne ikke har råd til å tape denne senatsplassen.

At Doug Jones skulle slå Roy Moore mener han likevel på mange måter var en overraskelse. Det til tross for at sistnevnte var en kontroversiell kandidat, som i valginnspurten var omgitt av alvorlige beskyldninger om seksuelle overgrep og trakassering mot unge jenter.

– Skandalene rundt ham var selvsagt avgjørende. Det var historier som ga velgerne hakeslepp. Han var i tillegg allerede en kontroversiell kandidat, som også tidligere har gjort det dårlig til republikaner å være i Alabama. Likevel var Demokratene avhengig av å klare å mobilisere de rette velgergruppene til å møte opp for å stemme. Det lyktes de med, for eksempel når det kommer til afroamerikanere. Faktisk stemte flere av dem denne gangen enn når Barack Obama var presidentkandidat, sier Wawro.



Ifølge CNNs valgdagsmåling kom 30 prosent av dem som stemte fra denne gruppen, mot 66 prosent hvite.

Hele 96 prosent av svarte velgere stemte på demokratenes kandidat. Valgdagsmålingen viste også at hele 72 prosent av hvite menn stemte på Moore, mot 63 prosent av kvinnene.

Minerva-skribent Jan Arild Snoen synes det mest interessante fra valgdagsmålingen er at 66 prosent av mødrene, med barn under 18 i hjemmet, har stemt på Jones, mot bare 32 prosent på Moore.