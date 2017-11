Drama for Trump om ny skattelov

NEW YORK (VG) President Donald Trump var på vei mot en stor triumf. Men så ble han straffet for sine Twitter-feider med to av sine egne partikolleger, mener en ekspert.

Trump og hans republikanske parti er desperate etter en lovgivende seier før jul, etter det ydmykende nederlaget tidligere i høst da presidentens største valgløfte, å erstatte Obamacare, kollapset før det hele i det tatt kom til en avstemning.

Og det så lenge svært lyst ut for Trump torsdag, på veien mot en historisk, omfattende skattereform.

Men noen timer før den omstridte reformen skulle stemmes over i Senatet, en av Kongressens to kamre, kom en fersk rapport som rystet det republikanske partiet.

Kongressens uavhengige komité for beskatning meldte nemlig at skattereformen vil øke USAs gjeld med minst tusen milliarder dollar, noe som ikke helt samsvarer med finansminister Steven Mnuchins løfter om at reformen betaler seg selv.

Da slo tre republikanske senatorer alarm. De nektet å stemme før det ble gjort nødvendige endringer i loven som blant annet sikrer at gjelden ikke økes. Forhandlingene bak lukkede dører pågikk sent fortsatt sent torsdag kveld amerikansk tid.

USAs gjeld er allerede 20 tusen milliarder dollar – og Wall Street-banken Goldman Sachs sendte torsdag ut et varsel om at landets gjeld kan bli uhåndterlig de neste årene.

VILLE IKKE STEMME: Bob Corker nektet å stemme over den nye skattereformen torsdag kveld. Foto: James Lawler Duggan, REUTERS

To av dem som nektet å stemme, Bob Corker og Jeff Flake, har ligget i en heftig ordkrig med sin egen president.

Ikke alle er like overrasket over at Corker og Flake – to senatorer som er inne i sine siste perioder – sier takk for sist til Trump.

– Disse to føler seg ikke tilknyttet til denne presidenten – eller har noe ønske om å hjelpe ham. President Trump må forstå at det har konsekvenser når han gjør ting mot folk i sitt eget parti, sier republikaneren Rick Santorum til CNN, normalt en som støtter Donald Trump.

Tennessee-senator Bob Corker har tidligere sagt følgende om Trump:

– Han behandler Det ovale kontor som et realityshow, sa Corker til New York Times.

Donald Trump slo hardt tilbake. Presidenten påstår også at Corker ville bli USAs utenriksminister, men at Trump sa nei takk.

– Jeg vet ikke hvorfor presidenten tvitrer ting som ikke er sant. Du vet han gjør det, alle vet han gjør det, repliserte Corker, som også har servert følgende:

– Det er synd at Det hvite hus har blitt en barnehage for voksne, sa Corker, som fikk følgende svar fra Trump:

«Senator Corker er den inkompetente lederen i senatets komité for utenriksrelasjoner. Se hvor dårlig USA har gjort det – han har ikke peiling".

Også Jeff Flake har vært nådeløs i sin dom over USAs president.

– Når alt kommer til alt, så er det fornedrelsen av vår nasjon han kommer til å bli husket for etter at hans periode er over, sa han.

Det er fortsatt sannsynlig at Trump og det republikanske partiet får sin etterlengtede skatteseier i Senatet fredag. Nøkkelen er den tredje republikaneren som motsatte seg avstemning torsdag kveld, Ron Johnson. Sier han ja, blir det en stor dag for Trump og republikanerne.

Selv om Senatet skulle stemme over skattereformen fredag ettermiddag norsk tid, gjenstår det arbeid for å få den godkjent.

Den nye skatteloven er svært omstridt på flere måter: Både Kongressens uavhengige komité for beskatning og Kongressens uavhengige budsjettkontor skriver at loven vil gi både de velstående og næringslivet kraftige skattelettelser – og middelklassen og fattige betydelige skatteøkninger. Dette er også årsaken til at samtlige demokrater stemmer nei.

Republikanere mener disse argumentene er det reneste sprøyt, fordi de mener at disse rapportene ikke tar hensyn til at skatteloven bidrar til store inntekter som igjen vil gagne alle amerikanere.

Selv John McCain, republikaneren som har felt Trump tidligere, sier at han tror den nye skatteloven vil øke USAs konkurranseevne, gi ny fart på økonomien og gi middelklassen nødvendige skattelettelser.

Ingen senatorer har sett skatteloven som de skal stemme over. Republikanerne forsøker å presse den gjennom i rekordfart, uten høringer, i håp om få en politisk seier før jul.

– Å kalle dette et sirkus, er en fornærmelse mot sirkus. Denne skatteloven vil få enorme konsekvenser for alle amerikanere de neste 20–30 årene og vi skal altså stemme over en lov som ingen har sett, sier den uavhengige senatoren Angus King til CNN.