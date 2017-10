Dette vet vi om mannen pågrepet for terroren i New York

NEW YORK (VG) Amerikanske medier utpeker 29 år gamle Sayfullo Saipov som gjerningsmannen bak terrorangrepet i New York.

Åtte personer ble drept og ni skadet da gjerningsmannen med en pickup kjørte ned fotgjengere og syklister i et sykkelfelt på Manhattan i New York, før han kom ut av bilen, veivende med to våpenetterligninger.

Bli oppdatert: Dette vet vi om terrorangrepet

Politiet bekrefter at 29-åringen ble skutt i magen av en politibetjent i nærheten av åstedet, før han ble pågrepet og sendt til sykehus. Tilstanden er foreløpig ukjent, men ifølge CNN er det ventet at han overlever.

Myndighetene mener 29-åringen handlet på egenhånd, et såkalt «soloangrep».

Politiet har ikke gått ut med navnet på mannen, men flere amerikanske medier, deriblant New York Times, AP og NBC News, har snakket med politikilder som navngir mannen som Sayfullo Habibullaevic Saipov.

Han skal ha hatt et ID-kort på seg som knytter ham til Tampa i Florida. Etterforskere undersøker også en mulig tilknytning til New Jersey, ifølge CNN.

Se de dramatiske Snapchat-videoene etter angrepet her:

Kilder sier til både CNN og NBC News at mannen opprinnelig er fra Usbekistan og at han kom til USA i 2010. Disse opplysningene er imidlertid ikke bekreftet fra offisielt hold, men skal komme fra flere kilder i politiet.

Ifølge CNN og New York Times melder flere politikilder at mannen skal ha ropt «Allahu akbar» under angrepet.

Angrepet i sykkelfeltet skjedde i TriBeCa-strøket sør på Manhattan rundt klokken 15.05 lokal tid, klokken 20.05 norsk tid.

Etter å ha kjørt sørover langs sykkelstien på West Side Highway, kjørte gjerningsmannen inn i en skolebuss på Chambers Street. To voksne og to barn ble skadet. På stedet fant politiet i etterkant en paintball-markør og en luftpistol.

PÅGREPET: Det var her en mann ble pågrepet etter å ha kjørt en bil inn i et sykkelfelt på Manhattan i New York tirsdag kveld. Mannen skal ha blitt skutt av politiet før han blr pågrepet og fraktet til sykehus. Foto: Don Emmert , AFP

Da VG rundt klokken 19 amerikansk tid var like ved åstedet, arbeidet fortsatt tre kriminalteknikere med å sikre spor. Det lå fortsatt to sykler igjen på sykkelstien etter gjerningsmannens handling.

Store deler av Lower East Side er sperret av etter hendelsen som rystet byen på Halloween-kvelden.