Dette vet vi om den pågrepne etter New York-terroren

NEW YORK (VG) Amerikanske medier utpeker 29 år gamle Sayfullo Saipov som gjerningsmannen bak terrorangrepet i New York.

Åtte personer ble drept da gjerningsmannen med en pickup kjørte ned fotgjengere og syklister i et sykkelfelt sør på Manhattan i New York.

Dette vet vi om mannen som er skutt og pågrepet:

• Navngitt i mediene: Politiet har ikke gått ut med navnet på mannen, men flere amerikanske medier, deriblant New York Times, AP og NBC News, har snakket med politikilder som navngir mannen som Sayfullo Saipov (29).



• Skutt i magen: Da pickupen krasjet etter å ha kjørt ned fotgjengere, skal 29-åringen ha kommet ut av bilen, veivende med to lekevåpen. Han ble skutt i magen av en politibetjent i nærheten av åstedet, før han ble pågrepet og sendt til sykehus. Ifølge New York Times er tilstanden kritisk.

Her blir han skutt av politiet:

• Medier: Fra Usbekistan: Kilder sier til både CNN og NBC News at mannen opprinnelig er fra Usbekistan og at han kom til USA i 2010.

Ifølge amerikanske medier hadde mannen et såkalt «green card», og dermed oppholdstillatelse.

• Påstått IS-støtte: På åstedet skal det ha blitt funnet en lapp som antyder tilknytning til terrorgruppen IS. Det melder CNN, New York Times og CBS News.

To antiterror-kilder understreker overfor New York Times at etterforskere ikke har funnet bevis for at det er noen direkte bånd mellom 29-åringen og terrorgruppen.

Her løper han etter angrepet:

MISTENKT: Nyhetsbyrået AP har publisert dette bildet av den antatte gjerningsmannen for angrepet mens han løper gjennom en gate i New York. Foto: Tawhid Kabir , AP

• «Ensom ulv»: New York-guvernør Andrew Cuomo har tidligere omtalt gjerningsmannen som en såkalt «ensom ulv», og uttalt at «alt tyder på at 29-åringen handlet alene», og at han ikke er en del av et større nettverk i USA. Guvernøren utelukket imidlertid ikke at gjerningsmannen kan ha vært inspirert av IS.

• Skal ha ropt «Allahu Akbar»: Ifølge CNN og New York Times melder flere politikilder at mannen skal ha ropt «Allahu Akbar» under angrepet.

Se de dramatiske Snapchat-videoene etter angrepet her:

• Uber-sjåfør: En talsperson for Uber bekrefter til CBS News og The Guardian at 29-åringen var sjåfør for selskapet og at han hadde bestått en bakgrunnssjekk. Han skal nå være fjernet fra appen, og Uber er nå i kontakt med FBI.

• Dette forteller en bekjent: En kvinne som sier hun heter Dilfuza Iskhakova forteller til The Guardian at hun leide ut en leilighet til 29-åringen i Cincinnati i Ohio for omtrent seks år siden, like etter at han kom til USA.

– Han virket som en fin fyr, men han snakket ikke så mye. Han dro bare på jobb, og kom tilbake. Han jobbet på et varehus.

Dette var huset:

I TAMPA: I dette huset i Tampa i Florida bodde Saipov en periode, ifølge nyhetsbyrået AFP. Foto: Joseph Garnett Jr. , AFP

• Hadde han familie? Utleieren forteller at hun ikke hadde noe kontakt med ham etter at han flyttet ut etter omtrent seks måneder, men at hun tror han flyttet til Florida, og senere til New York-regionen, hvor hun mener han nå skal ha kone og barn.

• Bånd til New Jersey: Politiet fant også et ID-kort på 29-åringen som knytter ham til Tampa i Florida. Ifølge ABC News var hans siste bosted New Jersey, nærmere bestemt byen Paterson, der han bodde sammen med familien.

• Terrorbilen var leiebil: Det skal også ha vært her at han rundt en time før angrepet leide den aktuelle bilen, skriver AP. 29-åringen har ikke en «omfattende kriminell bakgrunn» fra tidligere, ifølge CBS News, som så langt kun har funnet at han har fire brudd på trafikklovgivningen.

Se VGs reporter oppdatere fra stedet: