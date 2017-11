Dette vet vi om antatt gjerningsmann i Texas

Amerikanske medier utpeker 26 år gamle Devin Kelley som gjerningsmannen bak kirkemassakren.

Minst 26 personer ble drept og flere skadet da gjerningsmannen åpnet ild under søndagsmessen i baptistkirken i Sutherland Springs søndag morgen lokal tid.



Dette vet vi om mannen som er skutt og pågrepet:

• Navngitt i mediene: Politiet har ikke gått ut med navnet på mannen, men flere amerikanske medier, deriblant New York Times, AP og NBC News, har snakket med politikilder som navngir mannen som Devin Kelley (26).

• Hadde på seg skuddsikker vest: Politiet bekrefter at gjerningsmannen var kledd i svart, og at han hadde på seg en skuddsikker vest. De forteller også at han brukte en AR-15-rifle.

• Ble avvæpnet: Politiet sier at han startet skytingen idet han krysset gaten. Deretter gikk han inn i kirken, der han fortsatte å fyre løs mot kirkegjengerne. En lokal innbygger lyktes imidlertid å avvæpne gjerningsmannen, som deretter flyktet i bil.

• Ble funnet død i bilen: Politiet sier det er uklart om han tok sitt eget liv, eller om han ble skutt av en lokal innbygger, som fulgte etter.



• Kommer fra Texas: Kilder sier til både ABC News og New York Times at mannen kommer fra byen New Braunfels i Comal County.

• «Ensom ulv»: Etterforskere sier til Washington Post tror at gjerningsmannen handlet alene, og at han ikke var tilknyttet noen organisert terrorgruppe. De understreker imidlertid at det fortsatt er tidlig i etterforskningen. Motivet bak ugjerningen er fortsatt et mysterium.

• Vært i luftforsvaret: Ifølge CBS News tjenestegjorde 26-åringen i det amerikanske luftforsvaret fra 2010 til 2014.

Her kan du se politiets siste oppdatering om massakren: