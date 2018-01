NEW YORK (VG) Donald Trump slår tilbake mot påstander om at han er mentalt ustabil med å beskrive seg selv som et «veldig stabilt geni». Han er som et lite barn, sier en Trump-ekspert.

– Jeg gikk fra å være en vellykket forretningsmann, til TV-stjerne med suksess og endte opp som president i Amerikas Forente Stater på første forsøk. Det mener jeg ikke bare kvalifiserer som smart, men regelrett genial, et veldig stabilt geni som sådan, skriver Donald Trump på sin Twitter-konto.

Bare for å ha det klart:

Det hvite hus har tidligere bekreftet at Trumps tweets er å anse som offisielle uttalelser fra den amerikanske presidenten.

VGs kontor i NEW YORK Robert Simsø

Ta kontakt, og følg meg:

E-post: roberts@vg.no

Twitter: @robsimso

Det er minst to saker som beviselig irriterer USAs president i det nye året:

# Den eksplosive boken «Fire and Fury» fra den kontroversielle journalisten Michael Wolf. Her hevdes det blant annet fra en rekke kilder at personer rundt Trump vet at Trump ikke har egenskapene som kreves for å være president – og at absolutt alle rundt ham mener han er som et barn. Trump har via sin advokat forsøkt å stanse utgivelsen av boken.

# En rekke nyhetsrapporter om FBI-etterforskningen av en påstått koordinasjon mellom Trumps valgkamp og Russland for å svekke Hillary Clinton. Den siste, alvorlige avsløringen kom i New York Times, hvor det rapporteres at Trump personlig skal ha forsøkt å avverge at justisminister Jeff Sessions erklærte seg som inhabil i etterforskningen. Dette faller inn i et mønster hvor kritikerne mener Trump har motarbeidet rettsvesenet i en pågående etterforskning.

Mange eksperter mener at det er denne gjentatte saboteringen av etterforskningen, og løgnene til Trump og dem rundt ham, som til slutt kan felle ham.

Journalist og forfatter Michael D`Antonio bak boken «Sannheten om Trump» og mener Wolff tegner et presist bilde av Trumps presidentskap.

– Trump er som et lite barn. Men han elsker oppmerksomhet og derfor sa de ja til at Wolff kunne få denne unike tilgangen i Det hvite hus. Og i kjent stil blir Trump forskrekket og fornærmet når han får lese hva en journalist rapporterer om det han har sett og hørt, sier D`Antonio til VG.

Han ler av Trumps trusler om å gå til rettslige skritt mot boken.

– Han gjorde det med min bok også. Det er rutinemessig at Trump forsøker å mobbe og stanse forfattere og forleggere. Det er vanskelig å ta ham seriøst, sier D`Antonio, som hadde flere møter og intervjuer med Donald Trump før forretningsmannen brøt samarbeidet.

Han har ingen annen forklaring på Trumps oppførsel hittil i år enn at han føler presset.

EKSPERT: Michael D`Antonio skrev bok om Donald Trump. Foto: Johannes Worsøe Berg, VG

– Muellers etterforskning er et mareritt for Trump fordi den går lenger enn hans kampanje og dem som jobbet for ham, men også graver dypere i presidentenes egne forretninger og finansene til dem rundt ham. Det er mange indikatorer på at Trumps businessfortid ikke tåler dagens lys, sier D`Antonio.

Den kanskje mest alvorlige løgnen fra Trump som hittil er avslørt, er den som hans sønn Donald Trump jr. serverte om det famøse møtet med en russisk advokat i Trump Tower sommeren 2016.

Trump jr. hevdet først i en redegjørelse, som hans far hjalp han med å lage, at møtet handlet om russiske adopsjoner, før det ble avslørt i New York Times at møtet faktisk kom i stand fordi russerne lovet ufordelaktige opplysninger om Hillary Clinton.

BAKGRUNN? Hva skjedde på Air Force One 8. juli? (VG+)

Trump og hans supportere mener etterforskningen er en vits og at det derimot er hans motkandidat i 2016 som bør etterforskes.

– Nå som den påståtte russiske forbindelsen, etter ett år med intens gransking, viser seg å være en stor bløff, har Demokratene, deres logrende valper og de falske etablerte nyhetsmediene, hentet frem den gamle strategien de brukte på Ronald Reagan og skriker ut om mental stabilitet og intelligens, skriver Trump, og fortsetter:

«Faktum er at jeg i hele mitt liv har hatt to store fordeler; mental stabilitet og evne til å være virkelig smart. Skurken Hillary Clinton forsøkte, som alle vet, å spille ut de samme kortene, men hun gikk opp i flammer.»

Og New York Times rapporterer at personer tilknyttet Clinton Foundation igjen har fått spørsmål fra FBI. Spørsmålene dreier seg blant annet om det er blitt gitt penger til stiftelsen i bytte mot politiske tjenester.

Men dette rokker neppe ved FBI-spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning som hittil altså har ført til siktelser mot fire personer som jobbet for Donald Trump under valgkampen.

«Fire and Fury»-forfatter Michael Wolf tror at Trump ryker fordi han simpelthen ikke forstår hva presidentskapet handler om.

Trump selv mener «Fire and Fury» er full av løgner og kaller forfatteren «en total taper».

Trumps pressesekretær Sarah Sanders mener Wolff har diktet opp flere hendelser og samtaler.

Hun har rett i at flere kilder har påpekt at det er upresise beskrivelser i boken. Men det flere spør seg om, er hvorfor Donald Trump forsøkte å stanse en bok, via sine advokater, dersom innholdet i den er oppdiktet.

Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon, som er Wolffs hovedkilde i boken, har ikke gått tilbake på noen av sine mange eksplosive uttalelser, og han har hatt en rekke sjanser til å gjøre det.

LESTE DU? Scaramucci – jeg angrer ingenting

I boken beskylder Bannon Trumps sønn Donald jr. og svigersønn Jared Kushner for forrædersk opptreden ettersom de sa ja til møtet i Trump Tower – og at de aldri varslet FBI.

Bannon siteres også på Muellers etterforskning i stor grad kommer til å dreie seg om hvitvasking av penger.

Han kaller også Trumps datter Ivanka «dum som et brød».

– Da han ble sparket, mistet han ikke bare jobben, han mistet forstanden, svarte Trump om Bannon.

For Trump er ikke dette akkurat starten han ønsket på det nye året etter den store skattereform-triumfen rett før jul. Trump og republikanerne fikk presset gjennom det de kaller historiske skattekutt for middelklassen og amerikansk næringsliv.

Trump tar også æren for at amerikansk økonomi går så det suser og at arbeidsledigheten synker.

Norges statsminister Erna Solberg møter Donald Trump i Washington 10. januar.