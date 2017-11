Demokrat-leder ville fjerne Clinton som presidentkandidat

Bare uker før presidentvalget vurderte lederen for Demokratenes nasjonalkomité å fjerne Hillary Clinton som partiets kandidat, og erstatte henne med daværende visepresident Joe Biden.

De oppsiktsvekkende opplysningene kommer frem i Donna Braziles nye bok, melder CBS.

Den tidligere Demokrat-lederen har de siste dagene skapt store overskrifter i amerikanske medier med sine påstander om at partiets nominasjonsprosess var «rigget» til fordel for Clinton.

«Stinket av nederlag»



I boken skriver Brazile at hun så sent som noen uker før valget var inne på tanken om at partiet var nødt til å bytte ut Clinton og hennes visepresidentkandidat Tim Kaine med Joe Biden og senator Cory Booker. Årsaken var blant annet spekulasjoner om Clintons helsetilstand etter at hun måtte forlate en minnestund i New York 11. september fordi hun følte seg uvel.

Kort tid senere fastslo Clintons lege at hun hadde lungebetennelse, og at den 68 år gamle presidentkandidaten ellers var i «fremragende fysisk form».

I boken innrømmer likevel Brazile at den viktigste årsaken til at hun vurderte om partiet skulle gå til det dramatiske skrittet å vrake sin egen presidentkandidat var at Clinton-kampanjen «stinket av nederlag».





Hun skriver videre at hun mente kombinasjonen Biden-Booker ville ha større mulighet til å vinne de tradisjonelle arbeiderklassevelgerne.

Klare statutter



Hvordan et eventuelt skifte av presidentkandidat skulle gjennomføres er imidlertid høyst uklart. Statuttene til Demokratene åpner ikke for at lederen av nasjonalkomiteen alene kan skifte ut en kandidat som er valgt av partiets landsmøte.

En samlet partiledelse kan peke ut en ny kandidat, men bare hvis den valgte kandidaten dør eller frivillig trekker seg.

Ifølge CBS er det ikke noe som tyder på at Brazile foretok seg noe aktivt for å fjerne Clinton, og det er uklart om hun i det hele tatt diskuterte dette med noen.

Krever etterforskning



Braziles bok er ikke i salg før neste uke, men har allerede fått enorm oppmerksomhet. Nettstedet Politico brakte fredag et lengre utdrag fra boken, der hun skriver om en avtale mellom Clinton-kampanjen og administrasjonen i partiet som i realiteten ga Clinton kontroll over partiets økonomi.

President Donald Trump har de siste dagene brukt kraftig, verbalt skyts i forbindelse med avsløringene, og oppfordret justisdepartementet til å etterforske om Clinton brøt loven som regulerer valgkampfinansiering.

Donna Brazile gikk av som leder for nasjonalkomiteen i februar, etter å ha fungert som leder siden juli 2016.