Corker om Trump: – Det er fornedrelsen av vår nasjon han kommer til å bli husket for

Ordkrigen mellom Bob Corker og Donald Trump fortsetter. Denne gangen anklager senatoren presidenten for å være en løgner som ødelegger for den amerikanske nasjonen.

Det var under et intervju med CNN tirsdag at Bob Corker, leder av Senatets utenrikskomité, gikk til et nytt verbalt angrep på president Donald Trump. Den avtroppede republikanske senatoren hevder at flere, inkludert ham selv, har forsøkt å snakke med presidenten om hvordan han opptrer, men at samtalene har vært fånyttes.

– Når alt kommer til alt, så er det fornedrelsen av vår nasjon han kommer til å bli husket for etter at hans periode er over, og det er synd, sier han.

– Vi kommer til å ha høringer om saker som han bevisst har ødelagt – det gjelder relasjoner rundt omkring i verden som har vært viktige for vår nasjon, legger han til

Les mer: Bob Corker: – Det hvite hus har blitt en barnehage

Ville ikke ha støttet Trump igjen



Videre sier Corker at presidenten har store vanskeligheter med sannheten og at han konstant lyver. Om senatoren kunne ha valgt igjen, så ville han ikke ha støttet Trump.

– Du ville ikke ha støttet ham igjen?, spør CNNs reporter

– Nei, ikke i det hele tatt, svarer Corker.

Senatoren svarer også negativt til spørsmålet om presidenten er en god rollemodell for de unge:

– Absolutt ikke!

Les: Bob Corker: – Trump kastrerer Tillerson i offentligheten

Krangler videre på Twitter

«Senator Corker er den inkompetente lederen i senatets komité for utenriksrelasjoner. Se hvor dårlig USA har gjort det – han har ikke peiling. Hele verden pleide å le av USA og vi ble utnyttet», skriver presidenten på Twitter, og legger til:

«Nå beveger vi oss fremover».

Corker svarer på Twitter med å skrive at det er «de samme usannhetene fra den samme fullstendig upålitelige presidenten».

Corker, som flere ganger åpent har kritisert Trump og hans administrasjon, har tidligere kunngjort at han ikke stiller til gjenvalg i mellomvalget neste år.

Tirsdag vil republikanere i Senatet holde et lunsjmøte for å diskutere den politiske agendaen sammen med presidenten.