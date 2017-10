CNN: Siktelser tatt ut i amerikansk Russland-etterforskning

En føderal påtalejury har godkjent de første siktelsene i etterforskningen av russisk innblanding i den amerikanske presidentvalgkampen 2016, ifølge CNN.

Den amerikanske kringkasteren skriver at det er kilder som skal ha blitt orientert om saken, som opplyser at de første siktelsene er tatt ut.

Siktelsene er så langt ikke offentliggjort, og det er ikke kjent hva de skal gå ut på.

Ifølge de ikke navngitte kildene ble det fredag lagt planer for å sette de første siktede i varetekt mandag neste uke.

Det er tidligere FBI-direktør Robert Mueller som leder etterforskningen av russisk påvirkning av det amerikanske presidentvalget i 2016. En talsperson for Muellers kontor vil ikke kommentere nyheten overfor CNN fredag.

CNN skriver også at flere toppadvokater som hjelper til i etterforskningen, ble observert på vei inn til den føderale domstolen i Washington fredag, der påtalejuryen får vitneforklaringer i saken.

Amerikansk etterretning har fastslått at Russland påvirket den amerikanske presidentvalgkampen frem til valget i november 2016. Donald Trumps valgkampteam etterforskes for sin eventuelle kjennskap til saken.

I tillegg er presidenten selv under etterforskning for hvorvidt han selv har forsøkt påvirke eller hindre etterforskningen, har Washington Post avslørt. Denne etterforskningen ble kjent etter at tidligere FBI-sjef James Comey sa at Trump hadde bedt ham droppe deler av etterforskningen.

Trump har benektet at hans valgkampteam har samarbeidet med Russland og har kalt etterforskningen «den største heksejakten på en politiker i amerikansk historie».

