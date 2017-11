Charles Manson testamenterte alt til brevvenn

Massemorder Charles Manson etterlater alt han eier til en brevvenn han utvekslet brev med i to tiår.

Ifølge TMZ fikk den anonyme brevvennen og Charles Manson kontakt på 90-tallet, og skal ha holdt kontakten per brev og telefon fram til Mansons død forrige uke.

Kjendisnettstedet har fått tilgang til et håndskrevet testamente de hevder er skrevet med Mansons håndskrift. Det er datert 14. februar 2002 og indikerer at alle Mansons eiendeler, inkludert penger, bilderettigheter, musikksamling og klær går til hans brevvenn.

Ifølge TMZ skrev mannen over 50 brev til Manson uten å få svar, før drapsmannen svarte i 1997. Han hevder at de to utviklet et vennskap, og at de møttes for første gang i 2002. Han hevder å ha fått siste telefon fra Manson 21. oktober, bare uker før forbryteren døde.

I RETTE: Charles Manson i desember 1970. Foto: George Brich , AP

Manson utelater spesifikt sine kjente barn, eks-koner, svigerforeldre, advokater, medfanger, fengselsvoktere, staten California og venner i testamentet. Han skriver også «Jeg er ikke i den beste posisjonen til å hvile i fred». Manson har signert brevet med et vitne som skal være en innsatt i fengselet.

Manson døde i fengselet søndag. Han sonet en livstidsdom for flere groteske drap og ble så sent som i 2012 nektet prøveløslatelse. Han ledet på sekstitallet en kult med såkalte «blomsterbarn» som han omkranset seg med – svært mange av dem var unge kvinner.

Manson drepte ingen selv, men ble dømt for medvirkning til ni bestialske drap som ble begått av hans tilhørere i Los Angeles i 1969. Domstolen mente Manson beordret drapene.

En av kvinnene som ble drept var Sharon Tate (26), den gravide konen til regissøren Roman Polanski.