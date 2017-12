California rammet av flere nye skogbranner onsdag

To nye skogbranner har brutt ut i California. Så mange som 200.000 har nå blitt bedt om å evakuere.

Den siste brannen brøt ut i Sepulveda-passet i Los Angeles onsdag morgen, skriver NTB.

Hundrevis av brannmannskaper og to brannhelikoptre er på stedet i et forsøk på å berge hjemmene som er truet, melder brannvesenets talsperson Margaret Stewart.

Omtrent samtidig brøt en brann ut i buskas på vestsiden av Los Angeles i nærheten av noen av storbyens dyreste boligstrøk. Museene Getty Center og Skirball Cultural Center har ifølge CNN måttet stenge på grunn av brannen onsdag.

Videobilder av vinden ble spredt hyppig på sosiale medier under morgenrushet onsdag.

Ifølge New York Times begynte denne siste brannen i nærheten av Bel Air-nabolaget, og vokste seg raskt opp til 50 mål.

Det er imidlertid som små glør å regne sammenlignet med de 65.000 mål som til nå er gått opp i røyk etter skogbrannen kalt «Thomas», som brøt ut i Ventura-området mandag, ifølge Californias brannvesen.

Sterk vind i det sørlige California pisket da opp en kraftig skogbrann i Ventura, som ligger nordvest for Los Angeles. Nærmere 8.000 boliger er evakuert og 1000 brannmenn er engasjert i slukningsarbeidet. Tirsdag kveld hadde brannen spredt seg nesten fem mil mot Stillehavet.

Vindene som har forsterket brannene, medfører også at slukningsarbeidet blir vanskeligere. Flere fly og helikoptre lastet med vann har måttet bli på bakken, fordi det er for farlig å fly i de sterke vindkastene.

Nær 200.000 mennesker har blitt bedt om å evakuere som følge av skogbrannene. Over 200 hjem er ødelagt og brannene er fortsatt ikke under kontroll.

Disse nye skogbrannene kommer omtrent to måneder etter at California ble herjet av skogbranner lenger nord i delstaten. I vindistriktet nord for San Fransisco mistet minst 40 mennesker livet da folk ikke rakk å flykte fra flammene i oktober.