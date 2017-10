California: Minst 15 større skogbranner - dødstallene stiger

Brannvesenet kjemper fortsatt for å få kontroll over flammehavet som brer seg ut over California. Nå har dødstallet steget til 40.

California er rammet av de dødeligste brannene noensinne. Natt til søndag ble det klart at dødstallet har steget med ytterligere fem personer, meldte NTB. Nå er dødstallet 40. Mer en 100 er fortsatt savnet, og tusenvis har blitt hjemløse.

Voldsomme branner i California: Nabolag jevnes med jorden

Det estimeres at flammene har ødelagt 5700 bygninger og nærmere 100 000 har blitt evakuert, ifølge LA Times.

– Dette er virkelig en av de største tragediene som noensinne har rammet California, sa Californias guvernør Jerry Brown lørdag, ifølge The Guardian.

Brannen i California: Charlie (100) og Sara (98) døde i flammene.

Tre av fire overlevde: – Det mest hjerteskjærende jeg har sett

Paul Hanssen så flammer spre seg mot huset sitt. Da beskyttet han seg med et gjennomvått håndkle, og rømte sammen med hunden. De to gjemte seg i en trailer fra de store flammekastene. Etter to timer dro han tilbake for å se hvordan det hadde gått med naboene, skriver CBS.

Han ble møtt av et fryktelig syn. Naboen Sara Shepherd og datteren Kressa (17) lå på bakken, og var kraftig forbrente.

BARE TRE OVERLEVDE: Bildet viser John og Sara Shepherd sammen med sønnen Kai og datteren Kressa. Foto: Irma Muniz , AP

– Det var det mest hjertesskjærende tingen jeg noensinne har sett i mitt liv. De var så tørste, og jeg vet hvordan de hadde det fordi jeg hadde akkurat kjent på den samme tørsten, sa han til CBS.

Hanssen fant senere familiens 14 år gamle sønn Kai død, litt lenger unna huset. Faren John Shepherd ble funnet i live.

Enorme ødeleggelser i California: – Som å kjøre gjennom en krigssone

Vanskelig å identifisere ofrene

Mens brannvesenet forsøker å holde flammene i sjakk, har arbeidet for å evakuere de som sperres inne av flammer fortsatt. Det jobbes kontinuerlig med å få oversikt over hvor mange som har tapt kampen mot flammene, og identifisere de omkomne.

Dette har ikke vært en enkel oppgave – mange ofre har brent til det ugjenkjennelige.

– Noen av gjenlevningene er bare aske og knokler. Det kan være vi aldri kan få bekreftet deres identitet ut fra askene. Når du kremeres, kan du ikke identifiseres, sa Rob Giordano, sheriff i Sonoma County på en pressekonferanse, ifølge CNN.

Røyken synlig fra NASA-satelitter

Flere små branner drives sammen og vokser på grunn av sterke vinder i det tørre landskapet. Søndag er det til sammen minst 15 store branner som er spredt i de nordlige delene av staten, ifølge ABC.

Røykutviklingen fra brannene er så massiv at de plukkes tydelig opp av NASAs satelitter.

RØYKUTVIKLING: NASA’s Terra-satelitt plukket opp en strøm av røyk fra California som er over 800 kiometer lang. Foto: NASA , Jeff Schmaltz

Mange nabolag er jevnet med jorden. Daniel Berlant, talsmann for brannvesenet, forteller The Guardian at brannvesenet har brukt dagevis på å grave grøfter rundt boligområder for å holde flammene i sjakk. De er likevel bekymret for at gnister skal spre seg og gjøre at brannene kan spre seg ti enda flere boligområder.

Klimaminister Helgesen om Trumps politikk og ekstremværet: – Nesten surrealistisk

Berlant sier til lokalavisen The Sacramento Bee at dette er den dødligste rekken av branner i statens historie, og avisen skriver kilder i brannvesenet sier de forventer å finne flere døde kropper i dagene som kommer.