VENTURA COUNTY (VG) Seks store skogbranner har herjet California siden mandag og dramatikken er ikke over når det i helgen ventes flere kraftige vinder.

I det idylliske Ventura County utenfor Los Angeles hadde pensjonerte Kit Stoltz og hans kone Valerie Levett funnet roen etter mange år i filmindustrien. Mandag måtte de forlate alt de eier, og komme seg vekk fra enorme flammemasser som truet bare noen hundre meter unna. Nå er de tilbake på tomten etter flere dager med nerver.



– Huset vårt har, takk og lov, såvidt klart å unngå å bli slukt av flammene. Men kontoret, gjestehuset og låven er bare blitt til aske, forteller Kit, og ser rundt på den nedbrente tomten.

Huset har fått svimerker, men er mirakuløst nok det eneste som står igjen.

Det meste av trær og jord rundt er forkullet, og brannlukten svir intenst i nesen. Valerie går rundt med en maske foran munnen, og forsøker desperat å slukke jordmasser som fremdeles oser av røyk. Flere av nabohusene i området har brent ned til grunnen, og landområdet ser ut som de er hentet fra en science fiction-film.

– Flammer kom dansende mot oss



Flukten bort fra flammehavet ble kaotisk for ekteparet.

– Folk kjørte hysterisk og utrykningsbilene hylte. Du så flammene og visste hvor de var, men spørsmålet ingen visste svaret på, var hvor fort de kunne bevege seg, forteller Kit.

Brannen ved huset hans begynte i en transformator et stykke unna. Ifølge Kit kom åtte-ni brannbiler raskt til stedet, og kjempet mot flammene i omtrent to timer før de måtte gi opp og komme seg unna.



– Det var grusomt, du kunne se en svær rød masse og flammer noen hundre meter unna som kom dansende mot oss. Vindene var så sterke at bilene svaiet far side til side. Det var helvetes skummelt, sier han.

– Jeg mistet et stort maleri som jeg arvet fra min far som arvet det fra sin farfar. Det var for stort til å ta med i bilen. Jeg er forferdelig lei meg over å ha mistet det.

Fortsatt ekstrem brannfare over helgen

Branninfernoet i California viser ikke tegn til å gi seg. Over 500 husstander og mer enn 400 000 mål land er ødelagt. President Donald Trump har deklarert unntakstilstand i staten.

Etter fire intense dager våknet innbyggerne fredag opp med beskjeden om ytterligere to skogbranner, denne gangen i San Diego-området. Brannvesenet melder foreløpig å ha kontroll på bare 15 prosent av de overtente områdene. I tillegg er vindstyrker på opp mot 27 meter per sekund ventet frem til søndag.

Med de dødelige brannene i Nord-California for knappe to måneder siden i mente, hvor plutselige endringer i vindretninger førte evakuerende inn i brannfeller, frykter brannfolk fremdeles at alt kan skje.

Så langt er én person omkommet. 70 år gamle Virginia Pesola fra Santa Paula døde etter å ha krasjet bilen under en evakuering og inhalerte røyk.

Den største brannen foregår i Ventura-regionen. Der var den obligatoriske evakueringen over på fredag, og folk kan nå dra tilbake til hjemmene sine hvis de skulle ønske det. Men området er fremdeles omringet av brun, tykk røyk, som gir en maksimal sikt på omtrent 100 meter. Selv om det er midt på dagen, er solen nesten ikke mulig å skimte. Noen få har turt å gå ut, men de fleste har dekket seg til med masker.

Mistet alt

Noen kilometer unna huset til Kit står restene av det som ser ut til å ha vært en imponerende bygning. Tomten er stor og majestetisk, men er redusert til aske og noen skulpturer laget av jern. To personer går rundt med spader og graver flittig etter det noe som tilsynelatende er viktig for dem.

– Det er vennene våre sitt hus. De klarte ikke være her, så vi er her for dem og ser etter kunstverk som kan ha overlevd flammene, forteller Richard Loy, og fortsetter med knekk i stemmen:



– Det knuser hjertet ditt. Dette stedet var fylt av historie. Det var en veldig spesiell bygning. Den er over 100 år gammel og har blitt brukt som teater og skole. Ekteparet som bodde her var fantastiske kunstnere. Hun sydde vakre klær og han hadde alltid nydelige tegninger og malerier, forteller Richard Loy og ser ned.

– Nå er det alt borte bortsett fra noen kunstverk i jern og metall.

Han og kona Virginia lå og sov da brannen brøt ut, og ble vekket av en nabo som ropte at de måtte komme seg vekk. Nå vil de hjelpe vennene, som ikke var like heldige. Særlig er en skulptur av stor betydning for kameraten. Men i askehaugen er det ikke mye håp å skimte før noen lokale unggutter kommer og hjelper til. Omsider løfter en av de en Jesus-skulptur fra askehavet. Virginia bryter ut i et hyl.



– Jaa! Å herregud, vi fant den. Han kommer til å bli helt overlykkelig!