Bowe Bergdahl slipper fengsel

Bergdahl får istedenfor avskjed i unåde og mister graden sin.

Sersjant i den amerikanske hæren, Bowe Bergdahl, sa seg skyldig i å ha desertert da han jobbet i Afghanistan. Han ble tatt til fange av Taliban i 2009, og ble holdt der i fem år.

Bakgrunn: Bergdahl tilstår desertering

Bergdahl ble stilt for krigsrett etter han ble løslatt, tiltalt for å ha desertert og for å ha satt medsoldatenes liv i fare.

Bergdahl forsvant fra posten sin i Afghanistan i 2009. Taliban offenliggjorde en video av Bergdahl 18 dager senere, men han ble ikke frigitt før fem år senere. Ifølge Wikileaks begynte medsoldatene å lete etter ham, og minst seks soldater skal ha blitt drept under letingen.

Ifølge CNN får Bergdahl nå avskjed i unåde, og mister graden sin, men slipper fengselsstraff.

Desertering straffes med opptil fem års fengsel. Bergdahl risikerte dessuten livsvarig fengsel for å ha satt medsoldatenes liv i fare.