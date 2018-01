Det vekket stor oppsikt da Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon kalte presidentenes sønn forrædersk. Nå beklager han.

3. januar kom det frem i en ny bok at USA-president Donald Trumps tidligere topprådgiver Steve Bannon, kalte sønnens møte med en russisk advokat for «forrædersk». Trump svarte med et angrep på Bannon, som han kalte «sjuskete Steve».

– Da han ble sparket mistet han ikke bare jobben, men også forstanden, sa Trump i en pressemelding ifølge nyhetsbyrået AP.

Bakgrunn: Bannon kalte Russland-møte «forrædersk» – Trump: – Han har mistet forstanden

Nå legger Bannon seg flat i en uttalelse til Axios.

– Jeg beklager, sier han i uttalelsen. Han kaller Donald Trump Jr. for en god mann og en patriot som har hjulpet sin far.

Pressesekretæren i Det hvite hus har nylig gått til angrep på boken der Bannons uttalelser kommer frem:

Siktet til Manafort

Bannon sier i uttalelsen at hans støtte til presidenten og hans politikk fortsatt er like sterk, og at Trump er den eneste kandidaten som kunne slå Hillary Clinton. Han viser også til sin Trump-støtte gjennom den kontroversielle nyhetsorganisasjonen Breitbart.

– Mine kommentarer var rettet mot Paul Manafort (Trumps tidligere kampanjesjef, journ. anm.), en erfaren profesjonell med erfaring og kunnskap om hvordan russerne operer. Han burde ha visst at de er tvetydige, listige og ikke våre venner. For å gjenta så var disse kommentarene ikke rettet mot Don Jr., sier han i uttalelsen.

Les også: Trumps advokater krever at ny bok stoppes

Bannon viser også til sin erfaring fra marinen, hvor oppdraget var å bekjempe Sovjetunionen, som han kaller «det onde imperiet».

– Jeg beklager at min forsinkelse i å svare på den unøyaktige rapporteringen om Don Jr. har ledet oppmerksomhet vekk fra presidentens historiske prestasjoner i det første året i presidentskapet hans, sier Bannon i uttalelsen.

Han avviser også at Trump-kampanjen på noe som helst tidspunkt har samarbeidet med russere, og kaller etterforskningene av saken for en «heksejakt».

I fjor ble Bannon sett på som en av Trumps mest innflytelsesrike rådgivere: