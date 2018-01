Bannon kalte Russland-møte «forrædersk» – Trump: – Han har mistet forstanden

Møtet mellom en russisk advokat og Donald Trumps nærmeste medarbeidere i 2016 var «forrædersk», hevder Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon i ny bok.

Det har ikke falt i god jord hos den amerikanske presidenten Donald Trump, som går hardt ut mot sin tidligere sjefstrateg i en pressemelding onsdag:

– Da han ble sparket mistet han ikke bare jobben, men også forstanden, sier Trump i en pressemelding ifølge nyhetsbyrået AP.

I boken «Fire and Fury: Inside the Trump White House», som kommer ut neste uke – er presidentens tidligere sjefstrateg Steven Bannon en sentral figur, ifølge den britiske avisen The Guardian, som skriver de har fått tidlig tilgang til et eksemplar av boken.

På møtet i Trump Tower i juni 2016 deltok både Trumps sønn Donald Trump junior, og svigersønnen Jared Kushner.

De hadde samtaler med den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja, som angivelig satt på informasjon som kunne skade Hillary Clinton.

Flere eksperter har tidligere uttalt at møtet lå tett opptil forræderi, siden Trumps familiemedlemmer trodde de skulle få informasjon som stammet fra russiske myndigheter.

Nå ser det ut til at Bannon er enig i den beskrivelsen.

I boken kaller han møtet «forrædersk», «upatriotisk» og «bad shit», ifølge The Guardian.

Han sier også at møtet burde vært rapportert til det føderale politiet FBI.

Ifølge The Washington Post sier Donald Trump følgende i om Bannon i en uttalelse:

– Steve later som om han er i krig med media - som han kaller for opposisjonspartiet. Likevel brukte han sin tid i Det Hvite hus på å lekke falsk informasjon til media for å fremstille seg selv som mer viktig. Det er det eneste han gjør bra, skriver Trump, ifølge The Washington Post.

MÅTTE FORKLARE SEG: I september måtte Donald Trump Jr, presidentens eldste sønn, møte i Kongressen for å forklare seg om sine kontakter med russere under valgkampen. Foto: Tasos Katopodis/Getty Images/AFP

Hard medfart



Bannon spår ifølge The Guardian at Russland-granskingen til spesialetterforsker Robert Mueller i stor grad kommer til å dreie seg om hvitvasking av penger.

Både Donald Trump junior og Kushner kommer til å få hard medfart av etterforskerne, tror den tidligere Trump-rådgiveren som sier følgende om Trumps sønn:

– De kommer til å knuse Don Jr. som et egg på riksdekkende TV, skriver The Guardian.

FBI bekrefter i videoklippet under at de etterforsket bånd mellom Trump-kampanjen og Russland:

Avslørende bok



Den britiske avisen skriver at den kommende boken er basert på 200 intervjuer med Donald Trump, hans «indre sirkel» og personer i administrasjonen – blant dem også Steve Bannon, som tidligere ble betegnet som Trumps høyre hånd da han var hans sjefstrateg.

Ifølge Amazon tar boken også for seg hva «Trumps ansatte egentlig mener om ham», «hva som skal ha fått Trump til å hevde han ble avlyttet av Barack Obama», «hvorfor tidligere FBI-direktør James Comey fikk sparken»

I tillegg skal boken ta for seg «hvorfor Steve Bannon og Trumps svigersønn Jared Kushner ikke kunne være i samme rom« og «hvem det er som egentlig styrer Trump-administrasjonens strategi etter Bannon».

Bannon sa i et intervju etter at han var ferdig i Det hvite hus at han fortsatt er på Trumps side:

Tidligere i desember spekulerte amerikanske medier i om Bannon vurderte å gjøre et forsøk på å få den faktiske presidenttittelen i 2020, dersom Trump ikke gjør det.

Ifølge Vanity Fair skal Bannon ha ringt en av sine rådgivere i oktober og informert om at dersom ikke Trump stiller til gjenvalg, eller om han ikke får sitte ut perioden, så vil han stille.

Kilde: VG/NTB