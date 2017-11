Avslører hemmelig korrespondanse mellom WikiLeaks og Trump jr.

WASHINGTON, D.C. (VG) I en rekke twittermeldinger forsøkte WikiLeaks å få hjelp fra Donald Trumps sønn, Donald Trump jr. Flere ganger svarte ham dem.

Det er The Atlantic som mandag kveld, norsk tid, avslører kommunikasjonen mellom lekkasjenettstedet WikiLeaks og presidentens sønn. Meldingene fra WikiLeaks startet under valgkampen som i november i fjor endte med at Donald Trump ble USAs president.

I meldingene ber de blant annet om at Trump jr., og faren hjelper dem med å dele lenker til deres nettside, oppfordrer dem til å bestride valgresultatet dersom de skulle tape og ber om at de foreslår for Australia at Julian Assange, WikiLeaks leder, blir sitt hjemlands ambassadør til USA.

Kommunikasjonen, som The Atlantic har fått tilgang til, viser at de fleste meldingene går fra WikiLeaks til Donald Trump jr. uten at han svarer dem, men noen ganger gir han respons. Enkelte ganger kan det også virke som at han handler på deres forespørsler.

Tvitret link etter 15 minutter

Etter en melding der de spør ham om en anti-Trump-nettside, svarer han at han skal «høre rundt». En annen gang sender de ham en melding med en link, og sier at de anbefaler faren, nåværende president Trump, om å dele den dersom han tvitrer om dem. 15 minutter senere gjør Donald Trump nettopp det. Linken gikk til deres søkeverktøy hvor man kunne søke i epostene til Hillary Clintons tidligere kampanjesjef John Podesta.

Ikke en eneste gang avviser Trump jr. dem direkte. Selv ikke etter at det var klart at amerikanske etterretningsorganisasjoner mener WikiLeaks er organisasjonen Russland brukte for å spre de nevnte e-postene som Russland skal ha hacket.

Da WikiLeaks ba Trump jr. om å lekke dem farens skattepapirer, blant annet fordi de mente at det negative de publiserte om Clinton da ville ha større verdi ettersom ingen da lenger kunne påstå at WikiLeaks var pro Trump, fikk de aldri svar.

WIKILEAKS-GRUNNLEGGER: Julian Assange avbildet på Ecuadors ambassade i London, hvor han oppholder seg. Foto: Peter Nicholls / Reuters , Reuters

Vil ikke kommentere

Twittermeldingene skal være en del av dokumentene presidentens sønn har overlevert til de ulike komiteene i Kongressen som etterforsker Russlands påvirkning på det amerikanske presidentvalget i fjor.

Hans advokat Alan Futerfas opplyser at de har overlevert tusener av dokumenter og at de samarbeider fullt og helt med komiteene. Han ønsker ikke å kommentere innholdet i det som er overlevert.

– Vi kan si med sikkerhet at vi ikke har noen bekymringer når det kommer til disse dokumentene, og eventuelle spørsmål rundt dem har enkelt blitt besvart i de rette fora, sier Futerfas.

WikiLeaks har ikke villet kommentere twittermeldingene.

Kommunikasjonen holdt på frem til juli i år, altså et halvt år etter at Trump ble innsatt som president. 11. juli sendte WikiLeaks nok en privatmelding på Twitter til Donald Trump jr. Der sa de at det var leit å høre at han hadde fått trøbbel i forbindelse med et møte med en russisk advokat sommeren året før. Videre foreslå de at han i hemmelighet kunne sende dem e-postene rundt dette møtet, slik at de kunne legge dem ut på sine sider.

Igjen var argumentet at da ville ikke kritikerne lenger beskylde dem for å være pro Trump. De fikk ingen svar fra Trump jr., men bare noen få timer senere sendte han dem selv ut på sin Twitter-konto.