Avis: Trump sår tvil om skandale-opptaket

NEW YORK (VG) USAs president Donald Trump skal angivelig ha sagt til minst tre personer at han tviler på om skandaleopptaket han selv har beklaget er ekte.

Det var noen uker før valget i fjor høst at Washington Post publiserte lydopptaket av presidentkandidaten og daværende «Access Hollywood»-programleder Billy Bush, hvor Trump la ut om hvordan han simpelthen ikke makter å motstå og kysse vakre kvinner.

– Og når du er kjendis, lar de deg gjøre det. Du kan gjøre hva du vil. Gripe dem i fitta. Du kan gjøre hva du vil, sa Trump i det da elleve år gamle opptaket.

Så alvorlig var krisen for den republikanske presidentkandidaten at han gjorde noe han sjelden gjør: Beklage.

– Jeg har aldri sagt at jeg er en perfekt person eller at jeg har prøvd å være noen som jeg ikke er. Jeg har sagt og gjort ting som jeg angrer på, og det jeg sa som ble offentliggjort i dag i en mer enn ti år gammel video, er av dem. Jeg sa det, tok feil og beklager. Jeg forplikter meg å bli en bedre mann, sa Trump i en videomelding på Facebook.

Her kan du se opptaket:

VGs kontor i NEW YORK Robert Simsø

Ta kontakt, og følg meg:

E-post: roberts@vg.no

Twitter: @robsimso

Selv hans kone Melania Trump uttalte seg om det avslørende opptaket:

– Jeg sa til mannen min at språket var upassende og ikke akseptabelt. Og jeg ble overrasket, fordi det er ikke er den mannen jeg kjenner, sa hun i et intervju med CNNs Anderson Cooper.

Les også: Trump med nytt «Pocahontas»-stikk

Men i en oppsiktsvekkende artikkel i New York Times i helgen ble det rapportert at Donald Trump etter at han ble president har sådd tvil om skandaleopptaket fra 2005 er autentisk. Ifølge avisen skal han ha sagt dette til både en medarbeider og til en senator. Til senatoren skal Trump også ha sagt at han vil la etterforskere se nærmere på saken, skriver New York Times.

Slik reagerte førstedamen på skandalevideoen:

Journalist Maggie Haberman i New York Times, en av få som fortsatt har eksklusiv tilgang til president Trump, fortalte til CNNs Anderson Cooper natt til tirsdag norsk tid at hun mandag snakket med en tredje person som har hørt det samme fra Trump.

Haberman understreket at New York Times ikke har brakt klarhet i eksakt hva Trump mener er falskt, men at han skal ha sagt at det ikke er hans stemme i opptaket.

Fikk du med deg: Trump hevder han takket nei å bli kåret til årets person

Årsaken til at dette opptaket kommer opp igjen, er at Donald Trump ikke har tatt avstand fra den omstridte republikanske senator-kandidaten Roy Moore i Alabama.

Dette var presidentens kommentar da han møtte pressen:

Åtte ulike kvinner beskylder Moore for overgrep og seksuell trakassering fra over 40 år tilbake i tid. To av kvinnene var da under 16, mens Moore selv var i 30-årene.

Moore har kategorisk benektet alt. Roy Moore-skandalen skal ifølge New York Times ha fått Trump til å tenke på sin egen situasjon etter «Access Hollywood»-opptaket. I de påfølgende ukene sto nemlig en rekke kvinner frem og hevdet seg seksuelt trakassert av ham.

Donald Trump har gjentatte ganger avvist kvinnenes beskyldninger.

Trumps pressesekretær Sarah Huckabee Sanders ble mandag spurt om presidenten virkelig betviler at lydopptaket er ekte. Sanders sa at presidenten allerede har adressert dette, altså tilbake i oktober i fjor, da han beklaget hva han sa.

– Presidenten har ikke endret oppfatning. Hvis det er noe som presidenten spør seg om, er det om media rapporterer presist om det, sa Sanders kryptisk.