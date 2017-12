Avis: Trump-administrasjonen vil forby sju ord i budsjettdokumenter

Flere reagerer på at Trump-administrasjonen vil forby ord som «transkjønnet», «mangfold», «foster» og «vitenskapelig basert» i budsjettdokumentene for 2019.

De tre andre ordene de vil forby det amerikanske folkehelseinstituttet CDC å bruke i sine budsjettdokumenter for neste år er «sårbare», «berettigelse» og «bevisbasert», skriver Washington Post.

– Det er ufattelig farlig å forby CDC om å snakke om ting som er avgjørende for amerikaneres helse, sier Dana Singiser i organisasjonen Planned Parenthood.

Hun understreker at man ikke kan bekjempe zikaviruset og forbedre kvinners og fostres helse, om du ikke kan bruke ordet «foster».

Omarosa Manigault om hvorfor hun slutter hos Trump: – Har sett ting som har opprørt meg

– Og du må kunne snakke om «vitenskap» og «bevis» om du skal forske på smittsomme sykdommer som ebola, sier Singiser.

Hun får støtte av den demokratiske senatoren Kamala Harris som kaller forbudet «rett og slett latterlig».

Analytikere ved det nasjonale folkehelseinstituttet Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i Atlanta ble fortalt om listen under et møte med budsjettansvarlige i etaten torsdag, opplyser en av analytikerne til Washington Post.

Verken Det hvite hus eller CDC hadde besvart avisens forespørsler fredag, da saken ble publisert.

Les også: Enighet om ny skattelov i USA