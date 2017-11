AP: Minst tre døde etter skyting ved barneskole i California

Det er ikke klart om skytteren skal være blant de omkomne etter skytingen, melder nyhetsbyrået AP - som først meldte om at gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet.

Lokale medier melder om at minst tre personer skal være døde etter skyting ved Rancho Tehama barneskole i California, som ligger 209 kilometer nord for delstatens hovedstad Sacramento.

Flere elever skal være fløyet med luftambulanse fra området, opplyser assisterende sheriff Phil Johnston til WDSU News.

Politiet fikk inn meldinger om skytingen rundt klokken 08.00 lokal tid.

Johnston opplyser til en lokal TV-stasjon i byen Chico at politiet nå etterforsker minst fem åsteder inne i og rundt barneskolen, skriver AP.

Ifølge etterforskerne skal skytingen først ha begynt på ett sted, for så å ha fortsatt på barneskolen.

Et vitne som jobber på en kafè i nærheten av skolen forteller til KRCR News Channel 7 at hun hørte mellom 90 til 100 skudd. Vitnet forteller også at hun så en Honda som kom kjørende forbi med knuste ruter etter skudd.

Coy Ferrieira skulle levere datteren sin i barnehagen ved skolen, da han hørte noe han sier hørtes ut som fyrverkeri. En ansatt ved skolen skal så ha kommet løpende ut og ropt at barna skulle komme inn i klasserommet fordi noen skjøt mot skolen.

Ferreira forteller til avisen at han løp inn i et klasserom med 14 studenter, og at en serie av skudd kom inn gjennom vinduene i klasserommet. En elev ble truffet, forteller Ferreira.

Barnet skal ha vært ved bevissthet og snakket. Han fortalte også at en annen elev, i et klasserom i nærheten, ble skutt under armen. Også denne eleven skal ha vært ved bevissthet etter å ha blitt skutt.

