Anthony Scaramucci til VG: – Jeg angrer ingenting

NEW YORK (VG) På vei inn i sin sorte, glinsende Bentley SUV, gjør Anthony Scaramucci (53) seierstegnet. Å få sparken av Donald Trump har ikke gjort noe med selvtilliten.

For i dette åpenhjertige intervjuet med VG i New York holder ikke mannen som varte i elleve dager som kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus tilbake om noe som helst.

Den styrtrike Wall Street-bankmannen angrer ikke på skandalen som førte til at han fikk sparken, han kaller Steve Bannon «en taper», forteller om de hyppige samtalene med Trump – og røper at han og kona er sammen igjen etter at hun i sommer søkte om skilsmisse mens hun var gravid med hans barn.

– Jeg angrer ingenting. Jeg angrer ikke engang på at jeg tok den telefonen til Ryan Lizza. Husk at jeg hadde fått i oppdrag av Trump å stoppe lekkasjene fra Det hvite hus – og få sparket de folkene som sto bak dem, sier Anthony Scaramucci.

Det endte med at han selv ble sparket.

– Det var elleve dager



Han møter VG i en av sine blå, skreddersydde dresser, en rådyr Breitling rundt venstre håndledd – og et slips nesten like langt som de president Trump foretrekker.

Scaramucci om kollega: – Han er faen ta paranoid-schizofren

Ryan Lizza var en profilert journalist som på Twitter en kveld meldte hvem president Donald Trump spiste middag med. Da fikk han en telefon fra Scaramucci.

HYLLER TRUMP: Donald Trumps tidligere kommunikasjonsdirektør Anthony Scaramucci angrer ikke noe rundt avskjeden i Det hvite hus. Foto: Thomas Nilsson

Den nyansatte kommunikasjonsdirektøren ville vite hvem som hadde lekket, og dundret løs mot en rekke personer i Det hvite hus. Lizza tok opp samtalen på bånd – og publiserte alle sitatene som gjorde at Scaramucci noen dager senere fikk fyken.

– Det sårer følelsene mine når folk sier jeg var kommunikasjonssjef i Det hvite hus i ti dager. For det var elleve dager, sier Scaramucci, og henter frem sitt bredeste smil.

– Det jeg sa, var sant



Finansmannen er halvt italiensk, men oppvokst på Long Island, og sier at han aldri har tatt seg selv så seriøst, og at han har masse av selvironi.

«The Mooch» som han kalles blant venner, sier at han tar ansvaret for feilen han gjorde, nemlig å ringe Lizza og dermed sette Trump i en vanskelig posisjon.

Skjellsordene som rant ut av ham, mener han derimot var svært så berettiget.

GUTTA PÅ TUR: Donald Trump og Anthony Scaramucci sammen på Air Force One. Foto: Privat/Anthony Scaramucci

– Min far har kjent Ryan Lizzas pappa i 50 år. Jeg trodde vi snakket off-record. Jeg liker ikke mennesker som dolker en i ryggen. Jeg har beklaget ordbruken min overfor president Trump, men alle vet at det jeg sa om de folkene er helt sant, sier Scaramucci.

I artikkelen sa han blant annet at «jeg er ikke som Steve Bannon, jeg forsøker ikke å suge meg selv» og «han er en jævla, paranoid schizofren» om daværende stabssjef Reince Priebus.

– Sa du til Lizza at samtalen mellom dere var off-record?

– Nei, aldri, jeg trodde ikke jeg trengte det, svarer Scaramucci.

Han kaller det «karma» at Lizza senere mistet jobben i The New Yorker etter påstander om seksuell trakassering.

Slengkyss til reporterne



Scaramucci beskriver seg selv som en person som snakker rett fra levra og som står for alt han har sagt og gjort. Han sier at han aldri kommer til å hevde seg urettferdig behandlet, fordi «det kan man ikke tillate seg i politikk eller sport».

Han legger ut om «de 46 minuttene hvor jeg debuterte fra talerstolen» i Det hvite hus, hvor «jeg snakket for 42,5 millioner mennesker», og hvor han avsluttet med et slengkyss til reporterne, et av flere minneverdige Scaramucci-øyeblikk.

– Problemet var at folk ville ha meg bort, fordi jeg hadde en stemme. Jeg ble skutt fra innsiden. Og så måtte jeg tre til siden, siden det ble så mye negativt fokus.

Hovedproblemet var Steve Bannon, Trumps tidligere sjefsrådgiver, som nå reiser rundt i USA og forsøker å få Trump-vennlige senatorer inn i Kongressen.

– Steve Bannon var min venn i Det hvite hus, men han var den første som dolket meg i ryggen. Han er en taper. Det eneste jeg liker ved ham, er at han presist identifiserte de fattige middelklassefamiliene som sliter i USA, og dette har vært nyttig for Trump. Men jeg kjenner den typen. Han er veldig langt på høyresiden – og må følges med på, advarer Scaramucci.

Ringer Trump når han vil



Han forteller at han snakker med Donald Trump svært ofte. Senest mandag, to dager før republikanernes skattereform ble banket gjennom, var presidenten på tråden.

– Jeg når ham hvis jeg vil. Hvis jeg ringer ham, svarer han med en gang eller ringer tilbake etter noen timer. Vi er jo gode venner. Mandag ringte han meg og takket meg for at jeg hadde snakket positivt om ham og skattereformen hans på TV, forklarer Scaramucci.

Han er full av lovord om presidenten.

– Jeg hadde en fantastisk tid med Trump. Han er en veldig åpen person, enkel å være rundt. Han er morsom. Jeg elsker presidenten. Jeg får ofte kritikk når jeg sier det, men siden jeg er halvt italiensk, har jeg lov å si sånt. Og så har vi minst en ting felles, det er at vi ikke liker politikere. Han bryr seg bare om det amerikanske folket.

– Kritikere vil si at han bare bryr seg om seg selv?

– Han er over 70 år og milliardær. Hvorfor skulle han ønske å bli president og tape millioner av dollar, miste tid med familien og ellers, hvis det ikke var fordi han vil hjelpe det amerikanske folket? Ja, han liker makt, den ser jeg, men han har gitt opp hele sitt gamle liv for dette, svarer Scaramucci.

«Stor i kjeften»



Han forstår ikke at noen fortsatt gidder å reagere på Trumps mange, kontroversielle tweets, fordi han mener «Trump er stor i kjeften og slår så knallhardt at media løper i ring uten å komme noe videre».

– Det er ingenting du kan si eller gjøre som vil endre Trumps personlighet. Det er bare én Donald Trump. Han har en veldig direkte måte å si ting på, og jeg tror folk liker det, fordi de vil høre sannheten. Donald Trump sier sannheten, insisterer Scaramucci.

– Han har akkurat fått gjennom en skattereform som er svært upopulær, ifølge flere meningsmålinger. Hva ville du, som tidligere kommunikasjonssjef, sagt om måten denne loven er solgt inn på til folket?

– Jeg jobber ikke i Det hvite hus lenger. Men når folk forstår at dette er noe som vil styrke amerikanske bedrifter kraftig, og få ytterligere fart på økonomien, så vil de bli veldig fornøyde. En gjennomsnittlig amerikaner vil også få 1000 dollar i skattekutt.

Støtter Jerusalem-avgjørelse



Scaramucci synes Trump får altfor lite honnør for forholdet han har bygget opp til både Russland og Kina, spesielt med tanke på situasjonen i Nord-Korea. Og han mener Trump gjorde det helt riktige da han anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad.

– Hva med etterforskningen om en sammensvergelse mellom Trumps valgkampanje og Russland?

– FBI har jobbet med dette i minst ett år. Og de har ikke funnet noe bevis for noe som helst.

– Fire mennesker som jobbet for ham, er siktet i forbindelse med denne etterforskningen?

– Det handler om løgner i avhør med FBI – og noe som har skjedd før valgkampen. Husk, jeg jobbet i denne kampanjen siden februar 2016, og jeg så aldri noe relatert til Russland. Ikke en eneste gang, svarer Scaramucci.

Sammen med kona igjen



Mange har spekulert i at han selv ser for seg en fremtid som politiker. Det avviser han bestemt overfor VG.

– Jeg blir 54 år om kort tid og har et fantastisk liv, med masse suksess. Hvorfor skulle jeg utsette meg for det? Jeg synes det politiske systemet i USA er pill råttent. Systemet med republikanere og demokrater fungerer bare ikke. Og så ville bare media kommet etter meg igjen, jeg er nemlig altfor ærlig. Det merker du kanskje, sier han.

Han har også en lav terskel når det gjelder omtale av eget privatliv. Det ble nemlig brettet ut i sommer.

Flere medier meldte at Scaramuccis andre kone, Deidre Ball (38), hadde begjært skilsmisse mens hun var gravid med deres felles barn. Overfor VG er fembarnsfaren helt åpen om problemene de har hatt.

– Vi er sammen igjen og jobber hardt for å få det til å fungere. For at det skal gå, må vi tilgi hverandre. Jeg elsker min kone, men jeg har gjort mine tabber. Og så har jeg bedt om tilgivelse. Det ville vært best for våre barn om vi fikk til dette. Jeg synes folk i dagens samfunn er altfor raske med å skilles og bryte båndene de har.

Denne dagen, når han stiller til intervju for VG, har han brukt morgenen til juleavslutning på skolen til en av sønnene sine.

Yrkesmessig forsøker han å få på plass den siste biten i et komplisert salg av investeringsselskapet SkyBridge Capital til kinesiske investorer.

– Alt er i orden, det må bare godkjennes av myndighetene først. Jeg kan ikke forstå at det skal by på noen problemer, sier Scaramucci rolig om handelen som vil gjøre ham enda rikere.

Skriver bok



Ifølge papirer som han måtte levere fra seg til regjeringens etikkontor i forbindelse med ansettelsen i Det hvite hus, er han fra før god for mellom 60 og 80 millioner dollar – altså minst en halv milliard.

Nå er han vidt i gang med å skrive en bok, hans fjerde. Han vil kalle boken «Den 12. dagen». Men hva som var mest minneverdig i løpet av de elleve dagene, er det ingen tvil om:

– Jeg var på vei til Youngstown i Ohio i Air Force One med president Trump. Vi var inne i presidentens private leserom, og han la merke til at jeg var sår i halsen. Presidenten er livredd for å bli syk, han er germaphobe. Han trykket på en knapp og inn kom en sykeseng, en lege og to sykesøstre. De dro ned buksene mine, og der lå jeg med «alt» ute og fikk to skudd i rumpa, en med penicilin og en med kortison. Så der var jeg med rumpa bar i flyet til verdens mektigste mann, sier Anthony Scaramucci med glimt i øyet.