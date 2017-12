Amerikanske myndigheter opphever krav om nettnøytralitet

Federal Communications Commission (FCC) opphever kravet om nettnøytralitet i USA. Dermed gis nettleverandører anledning til å forskjellsbehandle nettsteder.

Kravet om nettnøytralitet ble innført under president Barack Obama og påla selskap som håndterer internettrafikk å behandle all trafikk likt (se faktaboks).

Store innholdsleverandører som Netflix og Google har derfor ikke hatt anledning til å kjøpe seg «forkjørsrett» og bedre kapasitet enn andre.

Tilhengere av ordningen mener kravet om slik nettnøytralitet er nødvendig for å sikre et åpent Internett. Motstanderne mener kravet innebærer unødvendig innblanding fra myndighetenes side.

Ventet utfall

Dette er nettnøytralitet: * Prinsippet om at selskaper som håndterer internettrafikk skal behandle all trafikk likt. * Operatørene skal ikke kunne kontrollere eller styre innholdet kundene benytter på internett. Alle nettsteder og brukere skal sikres likebehandling. Ingen selskaper skal kunne kjøpe seg til «forkjørsrett» for sine tjenester på nett. * Tilhengere av ordningen mener reglene er nødvendig for å sikre et åpent internett, mens motstanderne mener vedtaket innebærer unødvendig innblanding fra myndighetenes side. * En lovbestemmelse om nettnøytralitet ble enstemmig vedtatt av Stortinget 7. mars i år, og har vært gjeldende norsk lov siden 20. mars. Det er EUs forordning om nettnøytralitet fra 2015 som med dette er blitt en del av norsk lovverk. * I USA har lederen for telekom-kommisjonen FCC foreslått å droppe prinsippet som en unødvendig «detaljregulering». Kilde: NTB, Nkom

President Donald Trump utnevnte tidligere i år republikaneren Ajit Pai til leder for FCC, og han foreslo å droppe prinsippet om nettnøytralitet.

Pai argumenterte med at kravet om nettnøytralitet hindrer investeringer som kan gi folk bedre nettilgang og foreslo å åpne for å la selskaper som trenger stor båndbredde, som Netflix, anledning til å kjøpe seg «forkjørsrett».

Tre av de fem medlemmene av FCC er republikanere, og torsdag vedtok kommisjonen med tre mot to stemmer å oppheve nettnøytraliteten.

Pionerer protesterer

21 Internett-pionerer, blant dem Apples medgrunnlegger Steve Wozniak, ber Kongressen sørge for at nettnøytraliteten blir opprettholdt.

«Dere skjønner ikke hvordan internett fungerer», var tittelen på et åpent brev de sendte til ledende kongressrepresentanter tidligere i uka.

Foruten Wozniak skrev blant andre Vint Cerf, som utviklet nettverksprotokollen TCP/IP, og oppfinneren av verdensveven (www), Tim Berners-Lee, under på brevet.

– FCCs forhastede og tekniske ukorrekte forslag om å forby nettnøytralitetsbeskyttelsen, uten å sørge for noen erstatning for den, er en overhengende trussel mot selve Internett som vi arbeidet så hardt for å skape, heter det i brevet.

Går rettens vei

AT & T og andre store nettleverandører gleder seg over torsdagens FCC-vedtak, mens andre varsler kamp for å få det omgjort.

Justisministeren i delstaten Washington, Bob Ferguson opplyser at han i løpet av få dager vil gå rettens vei for å utfordre vedtaket. Han argumenterer med at FCC ikke har fulgt korrekt prosedyre og at vedtaket åpner for diskriminering basert på innhold og vil undergrave prinsippet om et fritt og åpent internett.

Ferguson har tidligere gått til søksmål mot Trump-administrasjonen for å hindre innreiseforbud for mennesker fra flere muslimske land.

Leste du? Netflix støtter kampen om nettnøytralitet