Amerikanske flygere i trøbbel etter penis-stunt i lufta

To jagerflygere som ved hjelp av en kondensstripe tegnet en gigantisk penis på himmelen, er satt på bakken av US Navy som slett ikke fant det morsomt.

Man må gå ut fra at i hvert fall noen av innbyggerne i Okanogan County i delstaten Washington fikk kaffen i vrangstrupen fredag morgen lokal tid. Da tegnet en pilot fra den amerikanske marinen en enorm penis på himmelen med kondensstriper fra flyet sitt.

Les også: Halsbrekkende stunt over Sør-Afrika

Bilder av kjempepenisen på himmelen ble raskt spredt på sosiale medier.

US Navy medga raskt at det var et av deres F/A-18 jagerfly som sto bak og lovet at de to flyets cockpit kan vente seg en reaksjon.

Kaller stuntet umodent og uansvarlig

– Flymannskapets handling var helt uakseptabel og stikk i strid med den amerikanske marinens grunnleggende verdier, sier Leslie Hubbell som er talskvinne for basen flyet kom fra.

Så du denne? Tysk fly ble kapret til Somalia i 1977 – nå er det brakt tilbake

Hun legger til at mannskapet er satt på bakken og at det blir gjennomført en grundig etterforskning.

– De vil bli stilt til ansvar for sine handlinger, sier Hubbell, som kaller penis-stuntet på himmelen uansvarlig og umodent.