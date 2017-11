Amerikansk politiker blir beskyldt for seksuelt overgrep mot mindreårig

WASHINGTON, D.C. (VG) Roy Moore (70), som neste måned kan bli valgt inn i USAs senat, blir i en artikkel i Washington Post beskyldt for å ha forsøkt å ha sex med en 14 år gammel jente da han var 32.

VGs KONTOR I WASHINGTON D.C.





Jostein Matre Ta kontakt, og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

Kvinnen, Leigh Corfman, som i dag er 53 år gammel, står frem i avisen med beskyldningene mot den republikanske politikeren fra Alabama.

Corfman forteller om en episode som skal ha skjedd i 1979, den gang Moore var assisterende statsadvokat. Han skal ha tilbudt moren hennes å passe på datteren mens moren skulle inn til høring i en barnefordelingssak. Mens moren var inne snakket det to sammen.

Noen dager senere skal han ha plukket henne opp med bilen sin, og kjørte henne til sitt hjem. Der, ifølge Corfman, fortalte han henne at hun var vakker, og han kysset henne.

Ved et senere besøk skal han ha tatt av henne trøyen og buksene og også tatt av sine egne klær. Corfman forteller at han tok på henne over BH-en og underbuksene, og at han tok hånden hennes og la over sine egne underbukser.

– Jeg ville at det skulle ta slutt. Jeg ville ut derfra, sier hun til Washington Post.

To av hennes barndomsvenner sier til avisen at Corfman fortalte dem om episoden den gang. Ingenting mer skal ha skjedd.

Nekter

Og hun er ikke den eneste som har snakket med avisen. Tre andre unge kvinner sier han også prøvde seg på dem. De skal ha vært henholdsvis 16, 17 og 18 den gang. Blant annet ba han dem med ut på date, til tross for at han altså var i 30-årene, og mye eldre enn dem.

De gir uttrykk for at de den gang ble smigret, men at ettersom de ble eldre skjønte at det var galt. Ingen av de kvinnene hevder at han forsøkte å tvinge dem til seksuell omgang, men en av dem forteller at han kjøpte alkohol til henne selv om hun ikke var gammel nok til å drikke.

Moore nekter plent for alle beskyldningene, og hevder dette er en svertekampanje mot ham utført av Demokratene i samarbeid med en liberal avis.

– Dette søppelet er selve definisjonen på «fake news», sier kampanjen hans i en uttalelse.

Ingen av kvinnene avisen har snakket med har kommet til dem med disse historiene. Avisen har oppsøkt dem etter å ha fått tips om saken via andre. Avisen har snakket med mer enn 30 personer som kjente Roy Moore mellom 1977 og 1982.

– Må trekke seg dersom sant

Beskyldningene kan uansett om de er sant eller ikke være ødeleggende for Moores håp om å bli valgt inn i Senatet. Om en drøy måned skal velgerne i Alabama avgjøre om det er han eller demokraten Doug Jones som skal overta plassen som nå er ledig etter at Jeff Sessions ble utnevnt som justisminister av Donald Trump.

Moore, som hadde støtte fra presidentens eks-rådgiver Steve Bannon, slo Trumps egen favoritt, Luther Strange, i republikanernes primærvalg for plassen i september.

Flere senatorer var raskt ute med tydelig beskjed til Roy Moore om at han må trekke seg dersom beskyldningene som nå er kommer stemmer. Den republikanske majoritetslederen Mitch McConnell har sendt ut en pressemelding der han sier dette. Folk som John McCain, Jeff Flake og Cory Gardner sier det samme.

Dersom det skulle ende med at han trekker seg vil det være for sent for Republikanerne å sette inn en annen kandidat, ifølge CNN. Moores navn vil stå på stemmesedlene, men eventuelle stemmer til ham vil bli strøket. Skal de ha en sjanse til å vinne plassen i Senatet må nok velgere frivillig skrive inn det samme navnet på en alternativ kandidat.

Det er ikke nødvendigvis så enkelt for partiet å få til.

I dag har Republikanerne 52 av representantene i Senatet.