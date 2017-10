Amerikaner mishandlet Sally - dømt til ett år i fengsel

Sally (21 mnd) ble slengt i gulvet så hardt at hun måtte amputere beinet.

En amerikansk mann er dømt til ett års fengsel i New York for å ha mishandlet kjærestens valp slik at den mistet det ene beinet.

Mannen erklærte seg skyldig etter tiltalen om grovt dyrplageri, ifølge statsadvokat Darcel Clark i bydelen Bronx.

I september i fjor løftet amerikaneren den da åtte måneder gamle valpen Sally opp til skulderhøyde før han slang henne ned i gulvet. Valpen prøvde å komme seg vekk, men klarte ikke gå.

Kjæresten sa til veterinæren at hunden hadde falt ned trappen. Veterinæren fant imidlertid tegn til tidligere mishandling av valpen, inkludert flere brukne ribbein.

Hunden av blandingsrase ble til slutt reddet og fikk amputert det høyre bakbeinet.

Sally ble adoptert bort og har fått et nytt hjem.