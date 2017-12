Alabama-kvinner tror ikke på sine medsøstre om overgrep

GADSDEN, ALABAMA (VG) På kjøpesenteret hvor den kontroversielle Senator-kandidaten Roy Moore (70) beskyldes for å ha forfulgt mindreårige jenter, sier hans venninne Michelle Meeks (46) at hun nekter å tro på anklagene.

– Jeg har kjent Roy Moore i hele mitt liv. Hans mor er min nærmeste nabo. Jeg møtte ham senest for et par uker siden. Dette er ikke noe som han ville gjort, sier Michelle Meeks mens hun hjelper barnebarnet opp på et lekeapparatene inne på kjøpesenteret.

VG er i Roy Moores hjemby Gadsden i Alabama foran dagens spesialvalg til Senatet, en av to kamre til USAs lovgivende forsamling, Kongressen.

Dette er valget hele USA følger med på etter beskyldningene om at Moore skal ha begått seksuelle overgrep mot - og seksuelt trakassert minst åtte navngitte kvinner - for over 40 år siden mens han var assisterende statsadvokat. To av kvinnene var under 16 år da de hevder dette skjedde.

Flere tidligere ansatte ved kjøpesenteret Gadsden Mall har hevdet at Roy Moore ble bannlyst herfra da han var i 30-årene, fordi han jaktet unge jenter som han ville forføre. Disse påstandene er ikke blitt verifisert av de daværende eierne av kjøpesenteret.

Påstandene mot Moore # Påstander om seksuelt overgrep mens Roy Moore var minst 32 år og assisterende statsadvokat: Leigh Corfman – 14 år Beverly Young Nelson – 16 år Tina Johnson – 28 år # Påstander om seksuell trakassering: Wendy Miller – 14 år Debbie Wesson Gibson – 17 Gloria Thacker Deason – 18 Gena Richardson – 17 eller 18 år Becky Gray – 22 år

USAs president Donald Trump har omfavnet Roy Moore til tross for de alvorlige anklagene. Trump har vært tydelig på at det er fordi han ønsker seg en republikaner i Senatet, og ikke «den liberale demokraten Doug Jones». Men en rekke republikanske senatorer er imot Moore.

Michelle Meeks tror Trump får det som han vil.

– Roy Moore er en veldig snill mann. Min tante og hennes venner er på samme alder som ham og hang i den samme vennekretsen, og sier at de vet at mange av påstandene ikke er sanne. Noen av de stedene som kvinnene hevder dette skjedde på, eksisterer ikke en gang, sier Meeks.

– Det kan ikke være enkelt for deg som kvinne å ta et standpunkt som går imot historiene til åtte ulike kvinner?

– Ja, det er vanskelig. Hvis dette skjer med kvinner, så skulle det vært gjort noe. Men hvis de dikter opp dette, er det også alvorlig, svarer Meeks.

Det skulle vært avgjort for lengst i denne dypt konservative delstaten Alabama, ofte kalt «Sørstatenes sørstat», hvor det ikke er blitt valgt en demokrat til Senatet på over 25 år. Men påstandene har rystet det republikanske partiet. Meningsmålingene vipper begge veier.

Men de kvinnene som VG møter på kjøpesenteret, har bestemt seg: De velger Roy Moore.

OMSTRIDT POLITIKER: Roy Moore er en polariserende politiker. Tirsdag kan han sendes til USAs senat. Foto: Brynn Anderson, AP

– Her i Alabama tror vi på at du er uskyldig til det motsatte er bevist. Og jeg tror ikke på disse kvinnene. Det er også blitt bevist at de er fortalt løgner. Den ene kvinnen, Beverly Young Nelson løy om signaturen i årboken - og det er ikke blitt rapportert av noen medier, sier 57 år gamle Charlotte Tyler.

Denne påstanden er ikke riktig: Alle de store mediene har omtalt at Nelson selv skrev påskriften i skoleårboken. Men hun har aldri innrømmet å ha forfalsket noe som helst.

Likevel har denne presiseringen gitt Roy Moores supportere vann på mølla; de prøver å si at denne saken beviser at alle kvinnene lyver, og det samme sier flere kvinner VG snakker med, blant andre 79 år gamle Barbara Jones som sitter på en benk og slapper av på kjøpesenteret.

– Roy Moore er den rette mannen for jobben. Han tenker i de samme linjene som oss om det som skjer i Washington. Han kommer til å stemme for Trumps agenda.

– Hva med de åtte kvinnenes påstander?

– Roy Moore har vært på valg flere ganger før. Hvorfor kommer disse historiene akkurat nå? Jeg tror noen av de mindre alvorlige sakene kan være sanne, men jeg tror også noen av dem er løgn. Hvis dette skader deg så mye som kvinne, som det ville gjort hvis det var sant, hvorfor ikke stå frem med en gang – ikke bare når det er valg til Senatet, sier Barbara Jones, som også mener det mest alvorlige påstanden ikke er mye å bry seg om.

TROR KVINNENE LYVER: 79-årige Barbara Jones tror de åtte kvinnene som har stått frem lyver. – Dette valget kommer til å sjokkere folk. Folk i Alabama vil at Washington skal endres, sier Jones. Foto: Thomas Nilsson, VG

– Flesteparten av kvinnene prøvde han bare å kysse. En av dem (Corfman) begynte han å ta av klærne på. Men så kjørte han henne hjem etterpå! Jeg synes dette er blåst helt ut av alle proporsjoner, men min store innvending er timingen, sier Jones, og nevner ikke at Corfman sier at Moore kledde av begge, befølte henne, og fikk henne til å ta på ham.

– Hvordan er det å være kvinne selv og ikke tro på åtte kvinner som forteller om overgrep og trakassering?

– Det er for lenge siden. Det er for beleilig at de skal stå frem nå. Hvorfor gjorde de det ikke før? Jeg tror det ble bedt og betalt av noen for å gjøre det akkurat nå.

Roy Moore har kategorisk benektet alle anklager. Han har sagt at ikke kjenner noen av kvinnene. Og han har stemplet det det som en politisk svertekampanje iscenesatt av demokrater og etablerte republikanere.

Mange av hans egne har vendt ham rygget. Særlig oppsiktsvekkende var det da Alabamas republikanske senator Richard Selby gjorde det to dager før valget.

– Jeg stemmer ikke Roy Moore. Jeg mener det republikanske partiet kan gjøre bedre, sa Selby til CNN.

Alabama Alabama er en delstat som republikanere normalt sett har godt taket på. Donald Trump fikk nesten 63 prosent av stemmene under fjorårets valg. Hillary Clinton under 35 prosent. Barack Obama tapte også stort her da han ble president.

Selv Barack Obama, som har vært svært forsiktig med å uttale seg om politikk etter at Trump overtok, har meldt seg på.

– Denne er alvorlig. Du kan ikke droppe dette valget. Doug vil kjempe for rettferdighet. Så gå ut og stem, Alabama, sier Obama i et telefonopptak som automatisk sendes ut til potensielle velgere.

Blir Roy Moore valgt, vil trolig Senatets etiske komite vurdere anklagene og bevisene mot ham. Han risikerer deretter å bli kastet ut.

Moore er omstridt på flere områder:

• I 2006 skrev han at Keith Ellison, den første muslimen som ble valgt inn i Kongressen, ikke burde få lov til å tjenestegjøre der på grunn av sin religion.

• Han har også hevdet at 11. september-angrepet kan ha vært en straff fra Gud fordi USA har distansert seg fra kristendommen.

• Så sent som i desember sa han at «jeg personlig tror ikke det» om Barack Obama var født i USA.

• Han har sagt at «kanskje hadde Putin rett» om å nekte homofile å gifte seg.

• Han har sagt at han er blitt informert om det er områder i USA som styres av Sharia-lover.

• Han er to ganger blitt fjernet som leder for Alabamas høyesterett. En gang fordi han nektet å føye seg etter bindende føderal lovgivning rundt ekteskap for homofile.