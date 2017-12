Al Franken trekker seg etter anklager om seksuell trakassering

WASHINGTON, D.C. (VG) Etter at 30 av hans partikolleger i Senatet i går ba ham gå av, gjør Minnesota-senatoren nettopp det i dag.

VGs KONTOR I WASHINGTON D.C.





Jostein Matre Ta kontakt, og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

– Å tjenestegjøre i Senatet har vært en stor ære. Ingenting jeg har gjort som senator har brakt vanære på Senatet. I løpet av de kommende ukene trekker jeg meg likevel, sa Al Franken i en tale i Senatet torsdag.

En etter en, som en flodbølge, gikk de ut mot sin kollega i går. De første pressemeldingene ble sendt kort tid før klokken 12. Først var det fire stykker. Bare kvinner. Så var de blitt seks. Så kom mennene på banen. Halvannen time senere ble det meldt at 20 av Frankens partikolleger ba ham trekke seg på grunn av beskyldningene om seksuell trakassering.

Før klokken hadde passert 16 hadde 30 Demokrater gjort dette. Inkludert partiets leder i Senatet, Chuck Schumer.

– Jeg ser på senator Franken som en kjær venn og har stor respekt for hva han har oppnådd, men han har en høyere forpliktelse til sine velgere og til Senatet, og bør gå av umiddelbart, sa Schumer onsdag.

– Som en mor som må forklare dette til mine barn mener jeg at han må sette et eksempel som viser at dette ikke er akseptabelt, sa Kirsten Gillibrand.

Sjokkert

Totalt er det 46 demokrater i Senatet, i tillegg er det to uavhengige som stort sett stemmer i tråd med Demokratene. Antallet kolleger som ba Franken gå av var med andre ord overveldende.

– Dette handler ikke om meg, men om folket i Minnesota. Jeg kan ikke være en effektiv senator for dem når dette henger over meg. Men jeg vil fortsette å være en aktivst, forklarer Franken.

Han forteller at han var glad for at debatten om hvordan menn oppfører seg mot kvinner for et par måneder siden dukket opp. Han ønsket den velkommen, og sier han håper på en kulturendring.

– Så snudde det seg mot meg. Jeg var sjokkert, men jeg vil være respektfull mot de kvinnene som har anklaget meg. Alle fortjener å bli hørt og tatt seriøst.

Sist en senator holdt tale i Senatet, og fortalte om sin avgang etter å ha blitt presset til en slik avgjørelse, var i 1995. Dette er med andre ord en svært uvanlig hendelse.

MINIORITETSLEDER: Chuck Schumer er øverste demokrat i Senatet. Foto: Aaron P. Bernstein , Reuters

Trump-Ironi



Medier i USA spekulerer i om Demokratene har bestemt seg for å kaste Franken for å gjøre det lettere for dem å argumentere for at republikaneren Roy Moore, som er anklaget for seksuell trakassering og overgrep – inkludert mot en 14 år gammel jente -, ikke bør velges til senator i neste ukes spesialvalg i Alabama, samt for å kunne bruke beskyldningene som i fjor kom mot president Donald Trump om seksuell trakassering mot ham.

Nå kan de gjøre dette uten at republikanerne svarer med «men hva med Al Franken?».

Franken hadde selv dette å si om Moore og Trump da han annonserte sin avgang:

– Jeg av alle er klar over at det er en ironi over at jeg trekker meg mens en mann som på lydopptak skryter over hvordan han trakasserer kvinner sitter i Det ovale kontor og en som er anklaget for å ha antastet småjenter kan bli valgt til senator med full støtte av sitt parti (Republikanerne journ.anm.).

Skal ha tvunget seg til kyss

Bakgrunnen for at kollegene, til tross for at han er svært godt likt blant dem, ber Franken gå av er at syv kvinner den siste tiden har beskyldt ham for upassende oppførsel. Den siste kom frem i går. Hun hevder at senatoren i 2006 skal ha forsøkt å tvinge seg til å kysse henne.

Flere av av de som har beskyldt ham for seksuell trakassering har fortalt at han skal ha klådd på dem mens man har tatt bilder sammen med dem.

Den første kvinnen som anklaget politikeren, var radiojournalisten Leeann Tweeden. 16. november offentliggjorde hun et bilde fra 2006, der Franken, som da var komiker, smiler bredt mens han later som han griper etter brystene hennes mens hun sover på et militærfly i forbindelse med en USO-turné i Midtøsten.

Hun fortalte også at han hadde oppført seg uanstendig i forbindelse med at de øvde på en humorsketsj, der de skulle kysse. Franken har allerede beklaget sin oppførsel, men påpekte fra Senatets talerstol torsdag likevel at han ikke har innrømmet alt han er anklaget for.

– Jeg tror folk har fått galt inntrykk av at jeg har innrømmet å ha gjort noe jeg ikke har gjort. Noen av anklagene er rett og slett ikke sanne. Andre husker jeg veldig annereledes. Jeg ønsket derfor en gransking av Senatets etiske komite velkommen, sa en tydelig beveget Franken.

En slik granskning blir det nå ikke noe av.

UPASSENDE: Dette bildet fra 2006 er noe av bakgrunnen for at Leeann Tweeden beskylder Al Franken for seksuell trakassering. Han har beklaget at han gjorde dette. Foto: Meredith McGraw/Twitter

Fra komedie til tragedie

Al Frankens vei til den amerikanske kongressen er på mange måter en svært utradisjonell vei. Der mange har bakgrunn som for eksempel advokater, eller fra militæret, ble Franken først kjent for amerikanerne som komiker.

Han var en av to tekstforfattere på det legendariske sketsjshowet Saturday Night Live (SNL), da det startet i 1975. Et utall komikere har fått sitt gjennombrudd i programmet som over 40 år senere fremdeles blir sendt på NBC på lørdagskveldene. I disse dager for nordmenn kanskje mest kjent for Alec Baldwins Donald Trump-parodi.

Totalt jobbet Franken, både som tekstforfatter og skuespiller, på SNL i 15 år over to perioder. Han vant tre Emmy-priser for sin innsats. Senere har han både skrevet filmmanus og spilt i filmer og TV-serier.

Fra 2004 ledet han radioprogrammet The Al Franken Show, som fem dager i uken i tre år kombinerte humor og politikk.

SATURDAY NIGHT LIVE: Dette bildet fra 1992 viser Al Franken (foran i midten) sammen med resten av besetningen i Saturday Night Live. På bildet er kjente komikere som blant annet Chris Rock, Adam Sandler og Dana Carvey. Foto: Getty Images

Han har også skrevet flere bøker. En av dem, «Why Not Me?» (1999), er en parodibok der han går i detaljer om sin hypotetiske kampanje for å bli valgt til president i 2000. Etter hvert ble parodi byttet ut med virklighet, da han i november 2008 stilte til valg for å bli valgt inn i Senatet som demokrat fra Minnesota.

Kampen mellom ham og republikaneren Norm Coleman var så jevn at man måtte ha omtelling av stemmene. Da vant Franken med bare 225 stemmer, men Coleman utfordret resultatet, og det hele endte i retten. Til slutt, 30. juni året etter valget, avviste Minnesotas høyesterett Colemans påstander, og Franken var endelig valgt til Senator.

I 2014 ble han gjenvalgt uten nevneverdige problemer.

De har derimot dukket opp nå. 7. desember 2017 er dagen Al Franken gikk fra komedie til tragedie, og måtte forlate Senatet i skam.