81 prosent i Beattyville stemte på Donald Trump - dette sier de nå

BEATTYVILLE (VG) I tre dager var VG i Beattyville - en av USAs fattigste byer - for å finne ut hvordan innbyggerne ser på Donald Trumps presidentskap, ett år etter at åtte av ti stemte på ham.

– Jeg kan se lys i enden av tunnelen etter åtte år med Obama. Folk bruker penger igjen. De er ikke redde for det lenger, sier Jeff Cornett.

Tomten hans inntil riksveien, som deler den vakre naturen i Beattyville i staten Kentucky, er full av biler som har sett sine beste dager.

Det er her 43-åringen, og faren før ham, har kjøpt, solgt, leid ut og reparert biler i to tiår. Og nå går forretningene bedre enn på lenge, på grunn av Donald Trump, mener Jeff Cornett.

– Jeg hadde ikke noe personlig imot Obama, men var ikke fan av politikken hans. Obama hadde sine ideer og jeg er sikker på at han mente det var gode ideer, men de var ikke gode for oss, sier Jeff Cornett.

Han er en av dem som klarer seg greit i en by hvor 58 prosent av befolkningen på 1214 får uførhetspenger - og 57 prosent får matkuponger.

TRUMP-SUPPORTER: Jeff Cornett driver bilverksted. Han er spesialist på Mercedes, men kan skaffe deler til Porsche, Volkswagen, BMW og de fleste andre bilmerker innen tre dager. Foto: Thomas Nilsson, VG

Trump ble håpet

Vi tilbringer tre dager i Beattyville, omgitt av den vakre naturen rundt mektige Kentucky River og usedvanlige vennlige mennesker uansett hvor vi beveger oss.

Men i bakgatene bare 50 meter unna ser vi fattigdommen på nært hold. I gamle, falleferdige husvogner sitter mennesker i sin beste alder i døråpninger og nyter solskinnet, på et tidspunkt på dagen det normalt er vanlig å være på jobb.

Men det er ikke mange arbeidsplasser igjen her.

Beattyville var en stolt by som blomstret med kullgruver, jernbane, olje og tobakk. Nå er det bare stoltheten tilbake. Internett funker knapt. Mobilnettet er elendig. En gjennomsnittlig husholdningsinntekt er 15.000 dollar.

For mange ble Donald Trump et håp om bedre tider, sier Jeff Cornett.

– Trump er ikke politiker, han er forretningsmann. Jeg bryr meg overhodet ikke om hva han tvitrer. Han minner meg om min far. Min far sier hele tiden ting som han ikke mener vondt, men som kommer ut feil, fordi han er eldre, fra en annen generasjon og er en forretningsmann.

Han var skeptisk til Trump da valgkampen startet. Han ble positivt overrasket.

– I de første intervjuene prøvde ikke media å få ham til å se ut som en idiot eller en gal person. Og det han sa var fornuftig. Han var en fyr som elsket landet sitt og stilte enkle spørsmål. Trump tilbød enkle løsninger, og jeg begynte å snakke med min bror om at «vet du hva, denne karen kan faktisk gjøre noe». Til og med naboene våre som er lojale demokrater snakket om å stemme på Donald Trump.

– Trump vil oss godt

Jeff er personlig kristen og medlem i kirken rett oppe i gaten. I Beattyville er det flere kirker enn matbutikker.

– Mange mener Donald Trump lyver mye?

– Det er vanskelig å si….jeg kan ikke forestille meg at han bare lyver helt uten videre. Når han sier at noe er fake news, så tenker jeg at det er mulig, for når noen har sin egen agenda og sin egen mening, så overrasker det meg ikke at de vil vri på ting, sier Cornett, og forklarer hvorfor han liker presidenten:

– Folk som går inn i politikken blir onde, de gjør ting der som er verre enn det vanlige liv. Og det er eksakt derfor folk ikke liker politikere, og derfor folk liker Donald Trump. Han ikke er i noens lommer. Han har sine egne penger. Så derfor gikk folk sammen i dette valget. Folk er lei av det politiske spillet. Og når nyhetsmediene begynte å angripe Trump, ble det enda mer for oss at «dette er mannen vi trenger». Etter alle årene med tull ble det nesten som en perfekt storm, sier Cornett.

– Trump vil trolig ikke bli den beste presidenten vi har hatt, men han sier hva folk føler, gjør ting som folk som oss vil, og ja, han sier noen ting som gjør folk opprørte, men sånn er det her i verden hvis du vil ha noe gjort. Jeg tror Trump vil oss godt, sier Jeff Cornett.

Apati og narkotika

74 år gamle Bob Smith har klare meninger om hva som har gått galt.

– Vi skulle kastet Barack Obama i fengsel. Det samme med Hillary, sier Bob Smith.

Han er langt ifra bygdetullingen ingen hører på. Han er en av Beattyvilles mest respekterte innbyggere. Sammen med kona Linda har han bygget opp et historisk museum, han er redaktør i lokalavisen Three Forks Tradition, prøver å få finansiert et gigantisk senter for countrymusikk – og var hjernen bak det lokale krigsminnestedet for falne amerikanske soldater.

LOKAL HISTORIKER: Bob Smith inne i det historiske museet han har bygd opp sammen med kona Linda. Nazi-flagget på veggen bak ble tatt av amerikanske styrker ved Rhine-elven i 1944. Foto: Thomas Nilsson, VG

Han har mange og klare tanker om hva som har gått galt i Beattyville. Og hvorfor 81 prosent av dem som stemte her, valgte Donald Trump.

– De var bare lei av at Barack Obama ikke håndhevet loven eller grunnloven. Folk ble løyet til hele tiden. Trump sa bare tingene som folk vil høre. Jeg er ikke Donald Trumps største supporter, men vi er lei av illegale immigranter som strømmer inn i landet, sier Bob Smith.

– Så Trump har gjort det bedre for dere i Beattyville?

– Vel, han har i det minste prøvd, sier Bob Smith, og legger ut på en av sine mange minutter lange historieleksjoner.

Han forteller om bitterheten mot Clinton-familien, fordi Bill Clinton som president økte skattene for tobakksindustrien, noe han mener var siste spikeren i kista for de lokale bøndene. Han er også hard mot Bill Clintons frihandelsavtale NAFTA, som han mener flyttet arbeidsplasser fra Kentucky til Mexico.

Og han snakker om jernbanen i området, som er død. Når vi kjører rundt i bil for å se om det aktivitet i kullgruvene, ser vi kilometer lange rekker med forlatte tog.

Likevel mener Bob Smith det er to ting som rammer Beattyville hardere enn noe annet.

– Den største fienden i landlige USA er apati. Folk sitter med mobiltelefonen og kaster bort mer tid enn du kan forestille deg. Så er det narkotikaen.

– Har Donald Trump gjort bra ting for USA?

– Ja, jeg tror det. Jeg liker ikke presidentordrene hans, slik jeg ikke likte det da Obama gjorde det. Ingen president har rett til å sette seg over kongressen og loven. Men Trump har gjort ting bedre fordi Obama tok kvelertak på oss og førte oss mot sosialisme, og det fører ikke noe bra med seg. Det eneste er at Trump burde holdt munnen sin lukket oftere, spesielt på Twitter. Selv om du kan si noe, betyr ikke det at du bør gjøre det, sier Bob Smith.

– FBI etterforsker om teamet hans samarbeidet med Russland i valgkampen?

– Vet du hva jeg synes om det? Det fins ikke et fnugg av bevis.

– Obama ødela mye for oss

På andre siden av byen bor Sue Ann Flinchum. Hun er 55 år og har dedikert livet sitt til å hjelpe andre som har det verre enn henne selv.

For bare to uker siden døde hennes 80 år gamle mor - ett år etter at Sue Anns ektemann døde av kreft, bare 47 år gammel.

– Mamma så konstant på nyhetene om president Trump. Hun fortalte ofte «Sue Ann, hør nå her hva presidenten har gjort i dag». Han har fått liv i kullgruvene igjen. Mamma likte Trump veldig godt, men likte ikke Barack Obama. Han ødela mye for oss, forteller Sue Ann Flinchum.

Nå står hun utenfor husvognen hun leier for 350 dollar i måneden, noe som betyr at det knapt er noe igjen av uførhetspengene. Her inne bor hun sammen med stedatteren og hennes sønn. Stedatteren gjemmer seg for en voldelig eksmann som de håper sitter i fengsel. De er ikke helt sikre.

Sue Ann Flinchum og hennes nærmeste er egentlig beviset på de mange brutte løftene innbyggerne her har fått, helt siden president Lyndon B. Johnson kom til nabofylket Martin County i januar 1964 og erklærte nasjonal krig mot fattigdom.

HØRTE PÅ MAMMA: Sue Ann Flinchum foran husvognen hun leier for 350 dollar. Hun tror Donald Trump vil det beste for fattige amerikanere. Foto: Thomas Nilsson, VG

Hun har aldri hatt råd til kabel-TV. Nyhetene fikk hun fra moren.

– Mor sa at Trump var kristen og at han liker dem som er kristne. Trump bryr seg om de fattige, slik som oss. Normalt sett bryr presidenten seg bare om rike mennesker. Mamma likte forresten ikke Hillary Clinton heller, det fortalte hun meg hele tiden, sier Sue Ann med et smil.

– Mann av sitt ord

George Mullins (51) og hans to sønner Kody (16) og Dustin (15) er ikke alltid enige med Donald Trump, men tror på prosjektet hans.

– Trump er en mann av sitt ord. Dessverre blir han ofte stoppet av kongressen, som når han forsøkte å få gjennomslag for en helsereform. Hvis han nå gjør som han har lovet, å gi den jevne amerikaner 4000 dollar i skattereduksjon, er det helt fantastisk. Jeg tror Donald Trump bryr seg om de fattige, sier George Mullins i skinnstolen hjemme i stuen.

– Det er for tidlig å si om Trump er en god president. Vi må gi ham mer tid, sier Kody Mullins, som forteller at de snakket om situasjonen med Nord-Korea i historietimen dagen før.

STØTTER TRUMP: George Mullins hjemme i stuen i huset han leier i Beattyville. Han er ikke alltid enig med presidenten, men tror på prosjektet hans. Foto: Thomas Nilsson, VG

Han drømmer om å bli dataingeniør. Lillebror vil i militæret. De er enige om at Trump er rett mann.

– Det er helt greit at Trump bruker Twitter til å si hva han mener. I dette landet har folk lov til å si hva de vil, og jeg kan ikke se at han har sagt så mye som er ille, sier Kody, men møter litt motstand hos lillebror.

– Det han sa i valgkampen om både muren og immigrasjon er dumt. Der er vi uenige med ham. Vi trenger ikke en høy mur mot Mexico når det allerede er en der, og innvandring er vi ikke imot, sier Dustin Mullins.

George Mullins har ingen fast jobb å gå til. Han hjelper en kompis som eier huset med litt arbeid. Lønnen er avslag i husleien.

– Det er en kamp fra dag til dag. Pengene strekker ikke til, men det er mange hjemløse her i Beattyville. Vi har det minste tak over hodet, svarer George Mullins.

Ved neste valg er sønnen Kody gammel nok til å stemme. Hvis han hadde fått sjansen nå, er han ikke i tvil:

– Jeg hadde stemt Donald Trump.