26 drept i kirkemassakre i USA

Midt under den tradisjonelle gudstjenesten i baptistkirken i Texas, begynte en mann plutselig å skyte mot menigheten.

Texas-guvernør Greg Abbott bekreftet ved 00.45-tiden natt til mandag at 26 mennesker er drept i det blodige angrepet i tettstedet Sutherland Springs i Texas. Rundt 20 personer er fraktet til flere ulike sykehus.

Blant de drepte 14 år gamle Annabelle, den yngste datteren til menighetens pastor Frank Pomeroy. Presten og hans kone var utenbys da de fikk melding om tragedien. Til nyhetsbyrået AP bekrefter moren Sherri Pomeroy at datteren deres døde i skytingen.

– Vi har mistet vår 14 år gamle datter og mange venner i dag, skriver hun i en tekstmelding til byrået.

Fratatt riflen av sivil



Gjerningsmannen, som var kledd i svart og iført en skuddsikker vest, ble sett på bensinstasjonen rett overfor kirken. Han startet skytingen idet han krysset gaten. Deretter gikk han inn i kirken, der han fortsatte å fyre løs mot kirkegjengerne, opplyser politiet på en pressekonferanse natt til mandag.

23 av ofrene ble funnet drept inne i kirken, mens to ble funnet utenfor. En person døde senere på sykehus. Det yngste som ble drept er et fem år gammelt barn. Det eldste ofre er en 72-åring.

Myndighetene bekrefter at noen av dem som var til stede klarte å flykte da skytingen startet.

Flyktet i bil

En lokal innbygger lyktes imidlertid å avvæpne gjerningsmannen, som deretter flyktet i bil. Etter en kort politijakt, krasjet gjerningsmannen. Han ble senere erklært død, men det er fortsatt uklart om han tok sitt eget liv, eller ble skutt.

Sent søndag kveld norsk tid identifiserer flere amerikanske medier, blant annet New York Times, gjerningsmannen som 26 år gamle Devin P. Kelly. Motivet bak ugjerningen er imidlertid fortsatt et mysterium.

FLERE SKUTT: Flere personer er skutt og drept ved denne kirken i Sutherland Springs i Texas. Foto: Reuters

Politiet fikk melding om masseskytingen ved 19.30-tiden norsk tid. Et vitne sier til CNN at hun hørte minst 20 skudd bli avfyrt. Kvinnen arbeider på en bensinstasjon rett over gaten for kirken.

Det bor rundt 400 mennesker i det lille tettstedet, som ligger rundt 50 kilometer sørøst for byen San Antonio. FBI bekrefter at de er på plass for å bistå det lokale politiet. Sheriff Joe Tackitt i Wilson County sier at lokalsamfunnet er i sorg etter tragedien.

– Vi tror at slike ting ikke kan skje i et lite samfunn som dette, i dag fikk vi opplevde at det gjør det, sier han.

Kan være filmet



Hjemmesiden til kirken opplyser at det var planlagt frokost for menigheten søndag morgen etterfulgt av søndagsskole og gudstjeneste klokken 11. Vitner blant lokalbefolkningen forteller at gudstjenestene pleier å samle om lag 50 mennesker. Både voksne og barn.

GRAFIKK: Tom Byermoen

Vanligvis filmes alle gudstjenestene i First Baptist Church og legges ut på YouTube. Søndagens gudstjeneste skal også ha blitt filmet noe som kan bistå politiet i deres videre etterforskning.

Angrepet i Texas kommer bare en drøy måned etter at en mann åpnet ild inne i en kirke i Nashville i Tennessee. En kvinne ble drept, og flere andre skadet i angrepet.

– Hjertet mitt er knust

Texas-guvernør Greg Abbott sendte kort tid etter hendelsen ut en Twitter-melding der han takker politiet for deres reaksjon.

«Våre tanker og bønner går til dem som er rammet av denne grufulle handlingen», skriver han.

Albert Gamez, som er leder i Wilson County, er i sorg etter det blodige angrepet.

– Hjertet mitt er knust. Man tror aldri noe sånt kan skje, og så skjer det. Det spiller ingen rolle hvor du er. Selv i et lite samfunn som dette, hvor alt er rolig og stille, se på hva som kan skje, sier han til CNN.



SORG: Det lille lokalsamfunnet er i sjokk etter skytetragedien. Carrie Matula (til venstre) hørte skytingen fra bensinstasjonen rett over gaten for kirken. Foto: NICK WAGNER, AP

President Donald Trump, som er på reise i Japan, holdt natt til mandag en kort pressekonferanse der han uttrykte sorg over hendelsen.

– Jeg kan ikke beskrive den smerten vi føler over denne tragedien, men i mørke stunder som dette står amerikanerne sammen. Våre tanker er med ofrene.

Samlet i sorgen



Søndag kveld begynte pårørende å samle seg i et kommunesenter like ved kirken. Presten Frank Buford i nabokirken River Oaks church, beskriver Sutherland Springs som et tett sammensveiset samfunn. Han mottok melding om skytingen da han var på vei til sin søster for å be.

– Vi prøver å holde ut så godt som vi kan – vi er et sterkt samfunn, vi er sterke i vår tro», sier han til lokale reportere, ifølge avisen The Guardian.

Vincente Gonzales, medlem av Representantenes hus i Kongressen fra Texas, sier til MSNBC at han ut ifra de opplysningene han nå har, ikke tror angrepet er knyttet til terrorisme.

– Det er et landlig, konservativt samfunn med flest bønder, rancharbeidere og folk som jobber på olje- og gassfelt. Det er veldig rolig og trygt, sier Gonzales.