USA-ledet krig mot IS har kostet tusenvis av sivile liv

IS er i ferd med å bli nedkjempet i Syria og Irak, men minst 9.000 sivile er trolig drept i den USA-ledede koalisjonens krigføring mot dem.

Den uavhengige britiske organisasjonen Airwars har mottatt rapporter om at opptil 24.000 sivile er drept i USA-ledede flyangrep mot antatte IS-mål i Syria og Irak de siste tre årene.

Airwars innhenter og analyserer informasjon fra en rekke kilder og stiller strenge krav til dokumentasjon. På bakgrunn av egne undersøkelser konkluderer de med at den USA-ledede krigen mot IS med stor grad av sikkerhet i alle fall har kostet opptil 8.636 sivile livet.

Opptil 7.159 andre er i tillegg trolig drept i de amerikanskledede flyangrepene, mener Airwars.

Siste om Syria: Amerikanskstøttede styrker har erobret hele Raqqa fra IS

Koalisjonen erkjenner få av dødsfallene

Koalisjonen, som også Norge inngår i, har til nå gjennomført over 28.000 flyangrep og sluppet over 102.000 bomber og raketter mot antatte IS-mål i Syria og Irak.

Syrias utenriksminister: Seier er innen rekkevidde.

Koalisjonen har bare erkjent sivile tap i 171 av disse angrepene, nærmere bestemt 655 sivile drepte. Airwars mener å ha belegg for at opptil 1.437 sivile ble drept i de samme angrepene.

Hvor mange som fortsatt ligger begravd under utbombede ruiner i Mosul og Raqqa, vet ingen. Ødeleggelsene er enorme, befolkningen ble drevet på flukt og ingen har oversikt.

Professor: Kan bli krig mellom Assad og kurderne i Syria

Amnesty International krever granskning

Amnesty International mener den USA-ledede koalisjonen kan ha begått krigsforbrytelser under den massive bombingen, og krever en granskning.

Stemningen i Raqqas folketomme gater blir beskrevet som spøkelsesaktig, og svermer av fluer forteller om de mange likene som ligger begravd i ruinene.

Airwars anslår at minst 1.300 sivile er drept i flyangrep mot Raqqa, der IS ble nedkjempet denne uka, og den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opererer med omtrent tilsvarende tall på ofre. De konkluderte denne uka med at minst 3.250 mennesker var blitt drept i offensiven mot Raqqa, minst 1.130 av dem sivile.

De omstridte angrepene i april: Dette vet vi om USAs Syria-angrep.

Øverstkommanderende: SOHR overdriver

Øverstkommanderende for koalisjonen mot IS, den amerikanske generalløytnanten Stephen J. Townsend, hevder Airwars og SOHR overdriver hvor mange sivile som er drept i flyangrep. Han erkjenner imidlertid at mange sivile liv har gått tapt.

– Vi er ikke perfekte. Vi kan gjøre feil, og under slik krigføring så vil det skje tragedier. Men det er vi som er de gode, og de uskyldige menneskene på slagmarken vet forskjellen på oss og de andre, sa Townsend under en pressekonferanse i Bagdad tidligere i høst.

Amnesty-etterforskeren Ben Walsby er ikke enig og kaller den USA-ledede koalisjonens krigføring for barbarisk.

– Til tross for all teknologi, denne militære taktikken hører hjemme i et annet århundre, slo han fast i slutten av august.

– Å angripe befolkede byer med våpen tenkt for slagmarken, hører ikke hjemme i det 21. århundre. I framtida vil man se tilbake på dette som ganske barbarisk, sa Walsby.

Kommentar: Kostbar russisk seier i Syria