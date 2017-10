Mener politiet opptrer som dommere

Det er problematisk at politiet bestemmer hvor kriminalitet skal etterforskes, sier kanadisk professor om VGs avsløring av den internasjonale operasjonen.

For to uker siden fortalte VG om en internasjonal politioperasjon mot de to største overgrepsnettstedene på det mørke nettet. I operasjonen samarbeidet etterforskere fra Australia, USA, Canada og europeiske land om å lokalisere og overta de to nettstedene.

Opprinnelig var nettstedene lagret på servere i et europeisk land.

Men med godkjenning fra politiet i det europeiske landet flyttet Task Force Argos nettstedet til Australia. Årsaken var at det ville være lettere juridisk å drive det undercover i Australia.

Dette er saken: I 11 måneder drev australsk politi nettstedet «Childs Play», det største overgrepsforumet på det mørke nettet.

Ingen andre undercover-operasjoner mot overgrepssider på det mørke nettet har vart like lenge.



3. oktober 2016 ble de to bakmennene for nettstedet arrestert i USA. De ga fra seg passordene som gjorde at australske Task Force Argos kunne overta nettstedet.



Politiet delte selv overgrepsbilder på nettstedet, som ledd i undercover-operasjonen.

Januar 2017 avdekket VG at nettstedet lå lagret på en server i Sydney. Slik oppdaget VG politioperasjonen.



13. september 2017 stengte Task Force Argos nettstedet.

– Noen land kan ikke gjøre det våre lover lar oss gjøre. Vi har lov til å drive et overgrepsnettsted, noe som til vanlig er en alvorlig forbrytelse. Hvis dine lover ikke tillater politiet å gjøre det, må politiet bare stenge nettstedet, men det hjelper ingen. Hvis du skal jobbe med denne type kriminalitet må du gå løpet ut: Du må eie og drifte nettstedet selv, så du får identifisert alle bakmennene før du stenger det, sier Jon Rouse, lederen for Task Force Argos, til VG.

Politiet som dommere



Dette er et eksempel på hva den professor James Shepitcky ved York University i Toronto, Canada, kaller «jurisdiction shopping» – shopping etter riktig rettsområde.

SKAL AVGJØRES AV DOMSTOLENE: – Når de flytter bevisinnhentingen over landegrensene, er det politiet som velger hvilken straff den siktede skal få. Det er ikke deres ansvar, sier James Shepticky, professor i kriminologi ved York University i Toronto, Canada. Foto: Privat

– Ut fra det du forteller meg, gjorde politietterforskerne et bevisst valg om å flytte det kriminelle åstedet fra et sted til et annet, med tanke på at det ville gjøre det lettere å samle inn bevis. Det er selve definisjonen på «jurisdiction shopping», sier Shepticky til VG.

Det er et problem, mener han.

– Når de flytter bevisinnhentingen over landegrensene, er det politiet som velger hvilken straff den siktede skal få. Det er ikke deres ansvar. I vårt demokratiske system har vi en deling av makten. Straff skal avgjøres av domstolene, ikke politiet, sier Shepticky.

Ulovlig er det imidlertid ikke.

– Dette er noe politiet har gjort i årevis, spesielt i narkotikasaker. Og kriminelle gjør akkurat det samme. De forsøker å plassere nettstedene sine i land hvor lovene gjør det lett å skjule seg. Når kriminaliteten beveger seg over landegrensene, er det naturlig at politiet ser etter verktøy de har til å gjøre det samme.

«Outsourcing»



Også advokat Jon Wessel-Aas mener dette er en problematisk praksis. Wessel-Aas er ekspert på personvern og menneskerett.

– I mangel på gode reguleringer kan man ende opp med at politiet i landene med minst rettssikkerhet vil få ansvaret for å drive etterforskningen. Det er en grunn til at FBI outsourcet avhør av terrorister til land med et annet syn på menneskerettighetene. Det er samme logikk som brukes i denne saken, sier han.

BETENKT: Advokat Jon Wessel-Aas er betenkt over politiets metoder i den internasjonale politioperasjonen. Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

I internasjonale politioperasjoner er det ingen egen internasjonal rett som styrer arbeidet. Hvert lands politi arbeider ut fra sitt lands lover.

– Mye av dette er ikke veldig godt regulert. Og det er betenkelig. Hvis politikerne mener at det er en grunn til at vi har sperrer for hva politiet kan gjøre, er det vanskelig å forstå at denne typen politiarbeid kan «outsources», sier Wessel-Aas.

James Shepticky mener politiet må velge: Skal de «shoppe» etter beste lovverk, må de gjøre det konsekvent.

– Overgripere er en passende fiende. Ingen vil stå opp for rettighetene deres. I saker som denne ser det derfor ut som om politiet gjør det eneste rette. Men hvorfor bruker de ikke samme metoder mot svindlere som bor på Wall Street og hvitvasker penger i Karibien?

Dette er bakgrunnshistorien – kort fortalt:



Kripos: – Nødvendig med internasjonalt samarbeid for å sikre bevis



Som internasjonalt kontaktpunkt for norsk politi mottar Kripos daglig informasjon fra utenlandske politimyndigheter om nordmenn som kan ha begått kriminelle handlinger.

VIKTIG: Laila Søndrol, leder av Seksjon for seksualforbrytelser i Kripos, mener internasjonalt politisamarbeid er avgjørende for å sikre bevis i overgrepssaker mot barn. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Generelt er et godt internasjonalt samarbeid er ofte nødvendighet for å avdekke og oppklare straffesaker, herunder overgrepssaker mot barn for å sikre bevis i straffesaker, sier Laila Søndrol, leder av Seksjon for seksualforbrytelser, Kripos.

Kripos opplyser at det alltid vil være slik at noen land har kompetanse, kapasitet eller lovverk som muliggjør innhenting av bevis som andre ikke har mulighet til.

– Når utenlandske myndigheter av eget initiativ etterforsker saker og deler informasjon fra etterforskningen med Norge, tar Kripos utgangspunkt i at informasjonen er innhentet ved bruk av lovlige metoder i det landet den er innhentet.

