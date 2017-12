Bestemoren til overgrepsoffer: Klandrer amerikansk politi for overgrepet

– Hadde politiet gjort jobben sin, hadde disse mennene aldri vært i nærheten av barnebarnet mitt, sier bestemoren til en fire år gammel jente som ble misbrukt av grunnleggerne av verdens største overgrepsforum.

Hadde amerikansk politi mistanke om at det ble begått overgrep mot ei jente inne i huset som de overvåket en oktoberkveld i fjor?

Det er spørsmålet som bestemoren til jenta ikke klarer å slippe. Nå ønsker hun å få svar fra Homeland Security Investigations (HSI):

Ble barnebarnet hennes ofret for å kunne pågripe de to lederne for verdens største overgrepsnettsteder?

Politiet avviser anklagene, og kaller dem alvorlige, men ubegrunnede.

Politijakten



I oktober i fjor hadde etterforskere jaktet på bakmennene for overgrepsnettstedene «Childs Play» og «The GiftBox Exchange» i over et halvt år.

Hva visste Homeland Security Investigations? VGs gransking av etterforskningen viser at amerikanske Homeland Security Investigatons (HSI) hadde tilgang til mye informasjon om Faulte og Faulkner, i tillegg til huset som de besøkte:

• HSI visste at Falte og Faulkner var bakmennene for et av de viktigste overgrepsnettstene på det mørke nettet.

• De visste også at Falte og Faulkner hadde møttes tidligere. VG er ikke kjent med hvordan politiet visste det.

• De sporet bilen til Falte elektronisk fra Nashville til Mannassas i Virginia, og observerte at han og Faulkner møttes og tok inn på hotell sammen.

• Rettspapirer viser at agentene sporet Faltes bil fra hotellet til et hus i samme by.



• Omstendigheter gjorde at mannen som bodde i huset hadde tilgang til et lite barn. Det er grunn til å anta at det er informasjon som politiet kunne ha tilgang til.

• Faren til mannen i huset er en dømt overgriper. Det er også informasjon som det er grunn til å anta at politiet kunne ha tilgang til.

En hemmelig operasjon ledet av Australske Task Force Argos og USAs Homeland Security Investigations hadde identifisert mennene som kanadiske Benjamin Faulkner og amerikanske Patrick Falte. Den første oktoberhelgen møttes Falte og Faulkner i et hus i Virginia sør for Washington D.C.

Sammen med en tredje mann forgrep de to seg på et fire år gammelt barn, lørdag kveld.

Rettsdokumenter viser at agenter fra HSI fulgte Falte og Faulkner fram til huset og så dem parkere utenfor.

Først to dager senere ble Falte og Faulkner arrestert.

Bestemoren er kritisk til at agentene fra HSI ikke tok seg inn i huset den lørdagskvelden. Hun mener de burde ha visst hva som skjedde der inne.

– Politiet fulgte dem hele veien. De hadde en sporingsenhet på bilen. Når politiet kjente til Faltes og Faulkners handlinger på det mørke nettet, hvordan kunne de la dem gå inn i huset? Mitt barnebarn skulle aldri ha opplevd det som skjedde den kvelden. Hadde politiet gjort jobben sin, hadde disse mennene aldri vært i nærheten av barnebarnet mitt.

Dømt til livstid



Hun ønsker å få svar på hvilke avgjørelser som ble tatt av HSI den kvelden.

– Hva trodde politiet skulle skje der inne i huset? Jeg er bare en legperson, men for meg er det opplagt, sier hun.

Av hensyn til det fire år gamle barnet har VG valgt å anonymisere bestemoren.

LIVSTID: Faulkner og Falte ble dømt til livstid for overgrepet de gjorde mot et barn bare to dager før de ble arrestert av Homeland Security, oktober i fjor. De har anket dommen. Neste år venter rettssaken hvor de står tiltalt for å ha vært bakmennene for flere overgrepsfora på det mørke nettet. Foto: Politiet i Virginia

– Hvorfor skulle politiet vente med å pågripe Falte og Faulkner dersom de hadde mistanke til hva som skjedde med et barn den kvelden?

– Jeg vet ikke. Kanskje fordi de ville ha et annet offer som kunne gjøre saken deres sterkere, svarer hun.

Flate og Faulkner er allerede dømt til livstid for overgrepene mot barnet. De har anket dommen.

Undret seg på hvorfor de skulle møtes

VG har vært i kontakt med Faulkner og Falte, som sitter fengslet i USA. De tror ikke at politiet visste om overgrepet som skjedde den lørdagen, forteller de i en epost.

– Vi var nøye på ikke å snakke om detaljer andre steder enn på Tox [kryptert chat] og engangstelefoner med kontantkort. De visste ikke noe om hva som foregikk i huset i Virginia, skrev Faulkner.

UNDRET SEG HVORFOR: Etterforskningen som ledet fram mot arrestasjonen var ledet av Task Force Argos i Australia. – Det er klart vi lurte på hvorfor de skulle møtes, sier Jon Rouse, leder for den australske spesialenheten. Foto: Tore Kristiansen

Jon Rouse, leder for australske Task Force Argos, sier at de ikke ante hvorfor Falte og Faulkner skulle møtes.

– Men det er klart vi lurte på hvorfor. Det spørsmålet hang over hodene våre, har Rouse sagt til VG.

VG har vært i kontakt med Homeland Security Investigations i USA. De avviser anklagene fra bestemoren, men vil ikke svare på VGs spørsmål om HSI’s agenter hadde, eller burde ha grunn til å mistenke at et overgrep ble begått den lørdagskvelden.

– Dette er en pågående operasjon, derfor kan jeg ikke kommentere detaljene i saken. Men anklagen om at HSI oppførte seg upassende er uriktig. Vårt fokus er å beskytte ofre. Vi har et juridisk ansvar for å reagere dersom vi blir gjort kjent med et lovbrudd, sier Thomas Byrd, informasjonsmedarbeider hos HSI.

Han oppfordrer bestemoren til å kontakte USAs sikkerhetsdepartement.

– Hvis noen mener at HSI har oppført seg galt eller upassende, kan de løfte disse bekymringene til Generalinspektøren i Department of Homeland Security, sier Byrd.

Han kan ikke si hvorvidt det allerede foregår en intern etterforskning av anklagene fra bestemoren.

– Avhenger av kvaliteten på operasjonen



Det er vanskelig å vite hva politiet burde ha visst i løpet av den helgen, mener professor Douglas Besharov ved University of Maryland. Han var den første direktøren for US National Center on Child Abuse, og er godt kjent med overgrepsetterforskning.

UHELDIG SITUASJON: – Overgrepet var en uheldig situasjon, men av og til kan ikke slike ting unngås, sier professor Douglas Besharov ved Universitetet i Maryland. Foto: University of Maryland

– I denne saken er det ikke opplagt hvem som visste hva. Jeg opplever ofte at journalister er overrasket over at de av og til vet mer enn politiet. Av og til gjøres det feil, men det hender også at detaljer, som de du nevner, kan være vanskelige for politiet å finne ut der og da.

– Nøkkelspørsmålet er om politiet kunne ha funnet disse faktaene lørdag kveld. Det kommer an på kvaliteten på politioperasjonen, hvor lang tid de hadde, og hvilke ressurser de hadde tilgjengelig, sier Besharov til VG.

Han er likevel imponert over etterforskningen som Homeland Security Investigations gjorde sammen med australske Task Force Argos.

– Dette ser ut til å være et eksempel på vellykket politisamarbeid på tvers av landegrensene, og når alt kommer til alt, så fikk de tatt dem som de ønsket. Overgrepet var en uheldig situasjon, men av til kan ikke slike unngås, sier han.