Putin-kritiker skutt i Ukraina

Drapet på Amina Okuyeva (34) føyer seg inn i en rekke angrep i Ukraina den siste tiden, som ingen har tatt på seg skylden for.

Tsjetsjenske Adam Osmayev (36) og Amina Okuyeva (34) ble søndag overfalt i bilen sin nær Kiev i Ukraina, melder Daily Mail. Bilen skal ha blitt beskutt fra en grøft nær jernbanelinjen i området.

Okuyeva døde etter å ha blitt skutt i hodet. Osmayev ble skadet i bena, men overlevde angrepet.

– Jeg fortsatte å kjøre så langt jeg kunne, men det kom kuler inn i motoren og bilen stoppet. Jeg prøvde å hjelpe Amina, men hun hadde en hodeskade, sa han fra sykehuset til avisen.

Dette føyer seg inn i en rekke angrep og attentater i Ukraina de siste 18 månedene som hittil ingen har påtatt seg ansvaret for.

– «Naturligvis» Kreml som står bak

Osmayev legger imidlertid skylden på Putin-regimet i Moskva: Til Daily Mail sier han at det «naturligvis» er Kreml som står bak angrepet som drepte kona.

Dette er heller ikke første gang paret har blitt angrepet, skriver BBC: I juni ble Osmayev angrepet av en mann som utga seg for å være en fransk journalist. Okuyeva skjøt tilbake og skadet mannen. Etter det mislykkede angrepet har hun blitt hedret som en helt i Ukraina.

Denne gangen klarte hun ikke komme seg unna.

Osmayev har lenge vært på Russlands radar, fordi han i følge Russiske myndigheter skal ha stått bak planer fra 2012 om å legge ut miner i en gate Putin kjører gjennom hver dag. Planen skal ha vært å sprenge Putins bilkortesje.

Både Osmayev og Okuyeva har vært svært Putin-kritiske, og var godt kjente i Ukraina fordi de jobbet frivillig for det ukrainske militæret i kampen mot pro-russiske opprørere i Krim, skriver Reuters.

Et av mange angrep

Angrepet mot Osmayev og Okuyeva fant sted en knapp uke etter at en ukrainsk politiker fra et nasjonalistisk parti, Ihor Mosiychuc, ble skadet i en eksplosjon i Kiev. Livvakten hans og én forbipasserende omkom, skriver The New York Times.

– Det er åpenbart at det er fiendtlige spesialstyrker som står bak, sa Oheh Lyashko, leder av partiet, i etterkant av angrepet.

Det har blitt gjort flere forsøk på attentater mot fremtredende figurer i Ukraina det siste året, skriver Public Radio International. Blant dem er attentatet på en Kreml-kritisk Russisk advokat og tidligere politiker, Denis Voronenkov, som ble skutt midt på gaten i et travet område i sentrum av Kiev i mars. Pavlo Sheremet, en russisk journalist, ble drept i av en bilbombe sommeren 2016.

Ingen har påtatt seg ansvaret for noen av angrepene, og etterforskere har ikke klart å finne ut hvem som står bak.

Ukrainske etterforskere har mistenkt russisk innblanding i flere av angrepene.

– Utover enhver tvil er dette tegn på en anti-Russisk kampanje som dessverre har bredt seg utover Ukraina og Kiev, sa Russlands President Vladimir Putins talsperson Dimitri Peskov om dette, etter at Mosiychuc ble forsøkt drept i oktober, ifølge Reuters.

