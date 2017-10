Oligark-datter (20) fengslet: Luksusbil feide ned 11 mennesker

ST. PETERSBURG (VG) Den 20 år gamle datteren til en olje-oligark er fengslet etter at hun mistet kontrollen over luksusbilen og kjørte ned fotgjengere i den ukrainske byen Kharkiv.

Minst seks mennesker har mistet livet som følge av ulykken. Aljona Zaitseva (20) er nå varetektsfengslet i 60 dager, melder lokalavisen Vetjernij Kharkiv.

Det er funnet spor av narkotika i blodet til Zaitseva, ifølge avisen gazeta.ru.

Forsvarerne til rikmannsdatteren skal ifølge lokalavisen hevde at føreren av en annen bil (en VW Tourag), som kolliderte med Zaitsevas firehjulsdrevne Lexus, er skyldig i ulykken.

En video fra et sikkerhetskamera viser hvordan hun kjører gjennom et lyskryss og blir truffet av den andre bilen - og deretter fortsetter inn på fortauet og treffer intetanende fotgjengere. I alt elleve mennesker ble truffet. Den yngste omkomne er en 15 år gammel jente. Blant de skadede skal det være en kvinne som er gravid i syvende måned, ifølge russiske medier.

KNUST: Bilen kjørte inn på fortauet og inn en gruppe ventenende fotgjengere, før den veltet. Slik ser skadene på bilen ut etter dødsulykken. Foto: PAVLO PAKHOMENKO , EPA / NTB SCANPIX

Olje-oligark

– Jeg kjente at jeg ble truffet og ble liggende på ryggen. Men utrolig nok slapp jeg unna dette uten alvorlige skader, sier en ung mann i en video som nyhetsbyrået Tass har offentliggjort.

Faren til bilføreren heter Vasily Zaitsev og er en lokal olje-oligark og eiendomskonge. Han har bekreftet at det er han som eier bilen.

– Det var en forferdelig tragedie her i Kharkiv i dag, skriver borgermester Yulia Svitlichna på Facebook.

Zaitseva ble brakt til retten fredag under streng bevoktning. Hun erklærte seg ikke skyldig.

– Jeg er veldig lei meg for at folk ble skadet. Det er det eneste jeg er opptatt av. Jeg håper at mine foreldre kan hjelpe dem, sa Aljona Zaitseva i retten, ifølge lokalavisen i Kharkiv.

Hun er fengslet etter en paragraf i den ukrainske loven som går på at mennesker mister livet som følge av brudd på trafikkreglene. Ifølge avisen Gazeta kan hun dømmes til opptil ti års fengsel om hun skulle bli tiltalt etter denne paragrafen.

Ville ha hjemmesoning

Opplysningen om at det var oppdaget narkotika i blodet til Zaitseva, skal ha kommet som en overraskelse på hennes advokat, ifølge Gazeta. Hun skal ha bedt om tid til å vurdere denne delen av saken. Men hun hevdet i retten at den andre bilen - som Zaitseva kolliderte med - må ha begynte å kjøre allerede på gult lys. Videobildene av ulykken ble vist i retten.

Advokaten ba om at Zaitseva måtte slippe med hjemmesoning av varetekten, blant annet fordi livet hennes nå ble snudd fullstendig på hodet. Dommeren, som også var kvinne, var ikke enig i det.

– Etter å ha sett videoen kan det ikke være tvil om at Lexus-føreren har skyld i ulykken, skriver den kjente ukrainske politikeren Anton Gerasjtsjenko på Facebook.

Han har tidligere vært rådgiver i innenriksdepartementet, som politiet ligger under i Ukraina.

– Hun kjørte på rødt i minst 100 km/t da andre de andre bildene hadde begynt å kjøre på grønt i sin retning, skriver Gerasjtsjenko.