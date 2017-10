Ubåtdrapet: Leter etter mobiltelefoner på havets bunn

To og en halv måned er gått siden journalisten Kim Wall (30) ble drept. Politiet håper at hennes og drapssiktede Peter Madsens forsvunne iPhoner kan gi ytterligere svar på hva som skjedde.

Det melder Ekstra Bladet, som skriver at politiet har lett etter de to mobiltelefonene helt siden den svenske journalisten forsvant fra Peter Madsens hjemmelagde ubåt UC3 Nautilus i sommer.

Årsaken til at letingen fremdeles pågår er, ifølge avisen, at man tror at det kan finnes viktig informasjon i telefonene, som kan gi viktige svar i drapsetterforskningen.

Dette har skjedd: De mystiske timene

Den danske avisen har snakket med teknikeren og direktøren i firmaet Recoverit, Martin Frederiksen, som jobber med å gjenskape data fra telefoner og lignende, som sier at det ikke er umulig å kunne gjenskape materiale fra en mobiltelefon som har ligget i saltvann såpass lenge.

– Jo lengre tid telefonen har ligget i en saltvannsoppløsning, jo større er sannsynligheten for alvorlig skade på mange deler av telefonen, sier Fredriksen, som tidligere har hjulpet dansk politi i flere lignende saker.

– Men vi har hatt en harddisk hvor vi fikk ut data til tross for at den hadde ligget i havnen i seks måneder, legger han til.

Politiet fant flere kroppsdeler: – Nå får Madsen et forklaringsproblem

Kan komplisere

Fredriksen understreker imidlertid at det er vanskeligere med telefoner, og særlig iPhoner ettersom det i nyere Apple-produkter finnes en spesiell chip som krypterer filene.

DRAPSSIKTET: Peter Madsen, som i Danmark har tilnavnet «Rakett-Madsen». Foto: Bax Lindhardt , AFP

Madsen er siktet for å ha drept den svenske journalisten, og for ha partert og kastet henne på havet.

Den mystiske ubåten: Slik ser den ut på innsiden

For to uker fant dykkere en sag i Køgebukten, like ved der politiet mener at Madsen sank ubåten med vilje for å skjule spor. Seks dager tidligere ble Kim Walls hode, ben, en pose med tøy og en kniv funnet i samme område.

Funnet av hodet var særlig viktig for politiet, ettersom Madsen har hevdet at Wall ved et uhell fikk en ubåtluke i hodet og døde som følge av det.

Undersøkelser av hodet viste imidlertid ikke tegn til stump vold mot hodet, noe som altså strider imot den drapssiktedes forklaring.

Etter de siste funnene har Madsen nektet å samarbeide med politiet og har ikke villet la seg avhøre.

Madsen endret forklaring flere ganger: Dette mener politiet avslører ham