Tidligere etterforsker: – Nå får Madsen et stort forklaringsproblem

Obduksjonen av Kim Wall strider mot drapssiktede Madsens forklaring om hvordan hun døde. – Madsens versjon virker høyst oppkonstruert, sier tidligere Kripos-etterforsker.

Oppfinneren Peter Madsen er siktet for å ha drept og partert den svenske journalisten Kim Wall (30), etter at hun var om bord i hans ubåt. Politiet startet drapsetterforskning uten et lik - fram til de 21. august fant Walls overkropp i sjøen utenfor København.

Politiet har siden lett etter de øvrige kroppsdelene, helt til dykkere fant noe i sjøen fredag kveld. På en pressekonferanse lørdag bekreftet politiet at det var Walls hode. De plukket også opp to bein, samt en pose med klær og en kniv.

– Vi har funnet hodet og to bein, men vi har ikke funnet hennes armer. Hodet er identifisert som Kim Walls, sier visepolitiinspektør Jens Møller, som forklarer at identifiseringen er gjort ved hjelp av tannavtrykk som politiet har innhentet tidligere.

Politiet brukte også likhunder i letingen.

Kan avsløre dødsårsaken

De nye funnene kan ha mye å si for videre etterforskning, sier tidligere Kripos-etterforsker, John Christian Grøttum, til VG.

– Vannet vil påvirke tilstanden til hodet og kroppsdelene, men samtidig er det ikke snakk om så lang tid at alle mulige spor er utvasket. Funnene kan være høyst viktige og mulig avgjørende bevis.

Til danske Ekstra Bladet sier tidligere etterforskningssjef Kurt Kragh det samme.

– Selv om hodet har ligget i vannet lenge, kan man kanskje finne dødsårsaken. Det kan ses på halsen om det for eksempel er brudd på tungebeinet, som kan indikere kvelning, sier Kurt Kragh.

På en pressekonferanse tidligere i dag opplyste visepolitiinspektør Møller om at det ikke er funnet tegn til stump vold mot Walls hode. Det strider mot siktede Madsens forklaring om at Wall, ved en ulykke, fikk en ubåtluke på 70 kilo i hodet.

Madsen har forklart at han tydelig kunne se et åpent kraniebrudd i Kims hode, og at hun blødde kraftig. Hun hadde kramper i cirka 20 sekunder, og da det stoppet konstaterte han at hun var død.

– Madsen har opplyst om at Wall fikk et kraniebrudd. Når det da viser seg at hun ikke hadde det, får han nå et stort forklaringsproblem. Hans versjon av det som skjedde virker høyst oppkonstruert. Det er greit å få ryddet slike påstander av veien, slik at han nok en gang blir tatt i løgn.

Madsen har flere ganger endret sitt vitnemål om hva som egentlig skjedde om bord i hans ubåt «Nautilus».

VG har forsøkt å komme i kontakt med siktede Madsens forsvarsadvokat, Betina Hald Engmark, uten å lykkes.

Klærne kan være viktig

På et rettsmøte i København tirsdag opplyste aktor Jakob Buch-Jepsen at obduksjonen av Walls overkropp ikke har gitt endelig svar på dødsårsaken, men det er flere knivstikk i skrittet og brystet hennes. Derfor kan tøyet, som nå har blitt funnet i sjøen, være relevant for etterforskerne.

– Klærne er et meget interessant funn i etterforskningen. Vi har jo tidligere fått vite at Wall ble stukket 15 ganger på overkroppen. Da er det interessant å se om man finner hull i plaggene etter knivstikkene. Da kan man finne ut om hun har hatt klær på seg da hun ble stukket. Det er vesentlig, fordi stikkene ifølge rettsmedisineren er påført på tidspunktet rundt da døden inntraff, sier tidligere etterforskningssjef Kragh til Ekstra Bladet.

Dansk politi har ikke ønsket å kommentere funnet av kniven som ble funnet i posen. Men tidligere Kripos-etterforsker Grøttum sier til VG at han finner den svært interessant.

– Hvorfor kvittet han seg med kniven? Jeg synes dette er et veldig spesielt funn. Finnes Kim Walls DNA på denne kniven, så er det et langt skritt i etterforskningen.

Armene kan avsløre kamp

Videre mener Grøttum at armene, som ennå ikke er funnet, kan være vesentlige i etterforskningen. Han tror derfor at politiet videre vil prioritere søk etter disse.

– På armene kan man se om hun har kuttskader. På hendene kan man ofte se om noen har beskyttet seg, samt finne hudrester under neglene. Har det vært en slåsskamp? sier Grøttum, og fortsetter:

– Jeg ser for meg scenarioet; nede i en ubåt har du ikke så mange muligheter til å komme unna. Hvis det da oppstår en kontrovers konflikt, som eskalerer til det fysiske, blir det vanskelig å komme vekk.

Posen som ble funnet av dykkerne, med en kniv og klær, var lastet med rørbiter. Disse er trolig brukt for at posen skal synke til sjøens bunn.

– Det kan være interessant å finne ut om slike rør normalt ligger i ubåten. Det kan være en plausibel forklaring på det - kanskje de brukes til reparasjon? Det vil derfor være interessant å høre med Madsen om det er noe som normalt ligger i ubåten, eller om det er noe han har medbrakt, sier Kragh til Ekstra Bladet.

Madsen nekter at han er skyldig i drap og partering av liket. Han forteller at Wall var hel da han, som har formulerer det selv, «begravet henne til sjøs».