Skal sjekke Ubåt-Madsen mot norske drapssaker

Kripos ber sine danske kolleger om Peter Madsens DNA, slik at de kan sjekke ham opp mot uløste norske drapssaker.

Den danske oppfinneren Peter Madsen (46) er siktet for drap og likskjending av journalisten Kim Wall (30), etter at hun forsvant under en seilas med Madsens hjemmelagde ubåt i sommer.

Forsvinningen ble brått en drapssak da den svenske kvinnens overkropp ble funnet ille tilredt i sjøen, og i forrige uke fant dansk politi hodet og beina hennes.



Politiet i både Sverige og Danmark etterforsker Madsen opp mot uløste drapssaker.

Nå ønsker norsk politi å få en prøve av Madsens DNA.

33 uløste drap



– Vi vil be dansk politi oversende Madsens DNA til oss. Deretter vil vi kjøre det mot våre DNA-registre, sier leder av Kripos' Cold Case-gruppe, Espen Erdal, til NRK.

Han understreker overfor kanalen at forespørselen er rutinemessig, og at det ikke er noe som tilsier at han skal være involvert i forbrytelser i Norge.

– Dette er uansett en sjekk vi mener det er riktig å gjennomføre, sier han.

Det er 33 drap i Norge politiet ikke har klart å oppklare. Her kan du lese om dem.