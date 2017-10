Sjekket ubåt-Madsen opp mot norske drap

Kripos fant ingen treff på Peter Madsens DNA, da de sjekket ham mot norske arkiver.

– Kripos har rutinemessig sjekket Peter Madsens DNA-profil opp mot norske registre. Det er ingen treff i Norge, skriver Kripos i en uttalelse.

Den danske oppfinneren Peter Madsen (46) er siktet for drap og likskjending av journalisten Kim Wall (30), etter at hun forsvant under en seilas med Madsens hjemmelagde ubåt i sommer.

Fra før er det kjent at politiet i både Sverige og Danmark etterforsker Madsen opp mot uløste drapssaker, men DNA-testen ga altså ikke utslag på uoppklarte forbrytelser i Norge.

Det er 33 drap i Norge politiet ikke har klart å oppklare. Her kan du lese om dem.

Les også: Peter Madsen hadde draps- og torturfilmer, sier aktor