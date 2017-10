Mulig funn i ubåtsaken

Politiet har funnet en sag i Køgebukten, ikke langt unna der politiet mener Peter Madsen har kjørt ubåten.

Københavns politi har funnet en sag i nærheten av ruten som politiet tror drapsmistenkte Peter Madsen kjørte ubåten sin i august.

– Sagen blir nå undersøkt av våre kriminalteknikere, for å se om det kan være snakk om den samme sagen som politiet har søkt etter i sammenheng med ubåtsaken, sier drapsetterforsker Jens Møller Jensen, ifølge Expressen.

Funnet ble gjort av danske dykkere onsdag.

Peter Madsen er siktet for drap og likskjending av den svenske journalisten Kim Wall (30), etter at hun forsvant under en seilas med Madsens hjemmelagede ubåt i sommer.

Liket av danske Kim Wall ble partert etter drapet, og politiet leter fortsatt etter armene hennes.

Funnet av sagen kommer seks dager etter at politiet fant Kim Walls hode, ben og en pose med tøy og en kniv i samme område. Visepolitiinspektør Jens Møller sa da at funnet ikke viste tegn til stump vold mot Walls hode, noe som strider mot Madsens forklaring om at Wall ved et uhell fikk en ubåtluke i hodet.