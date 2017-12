Forlag trekker bokserie om ubåtsaken

Det danske forlaget Saxo trekker en bokserie om den svenske journalisten Kim Walls død.

Det sier administrerende direktør i forlaget, Jørgen Balle Olesen, til danske TV 2.

– Timingen for denne utgivelsen har helt klart vært feil. Den motstanden som har kommet har vært mye voldsommere enn vi hadde regnet med, sier Olesen til kanalen.

På sin Facebook-side har forlaget mottatt kraftig kritikk etter at første del av føljetongen ble utgitt tredje juledag.

Det er den danske forfatteren Thomas Djursing som står bak serien.

Til Ekstra Bladet fortalte Djursing torsdag at han har fått et langt, håndskrevet brev av Peter Madsen, som sitter varetektsfengslet i København, siktet for drapet på Kim Wall.

Madsens «biograf»

– Peter kaller meg sin «biograf» i brevet. Det synes jeg beskriver den rollene våre veldig bra, sier Djursing til avisen.

DRAPSSIKTET: Peter Madsen sitter varetektsfengslet i København i påvente av rettssaken mot ham som starter i mars. Foto: Flemming Thomsen

Forlaget Saxo forsvarte først utgivelsen av serien, men har nå endret mening.

– Vi synes fortsatt at dette formatet er godt egnet til å beskrive denne saken. Et bokformat hvor du går inn i ting gir mening, spesielt med Thomas Djursings unike kjennskap til saken. Men vi må også konstatere at serien kommer på et dårlig tidspunkt. Før det har falt dom i denne saken, kommer vi ikke til å gi ut mer, sier Olesen.

Forfatter Thomas Djursing skriver på sin Facebook-side at beslutningen om å stanse utgivelsene inntil videre er fattet av ham og forlaget i fellesskap.

For retten i mars

Den danske oppfinneren Peter Madsen (46) innrømmet i august at han hadde dumpet liket til den svenske journalisten Kim Wall (30) i sjøen, etter at hun hadde vært om bord i hans ubåt. Selv hevder Madsen at det skjedde en ulykke om bord i forkant, men han er siktet for å ha drept henne.

Før Kim Walls død var Peter Madsen under tilnavnet «Rakett-Madsen» kjent for sitt hobbybaserte romfartsprosjekt. Denne danske dokumentaren fra 2016 følger Madsen på vei mot hans mål om å sende seg selv ut i verdensrommet:

21. august ble overkroppen til avdøde Kim Wall ble funnet i vannkanten utenfor København. Senere har også beina, hodet og armene blitt funnet. Den siste armen ble funnet i slutten av november.

Madsen har flere ganger endret forklaring. I midten av oktober innrømmet han at han parterte Kim Wall etter at dykkere hadde funnet hodet og beina hennes.

Rettssaken mot Madsen skal etter planen starte i Københavns byrett 8. mars.