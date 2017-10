Dansk politi: Har funnet hodet til Kim Wall

Politiet har funnet to bein, et hode og en pose tøy. Hodet skal tilhøre journalisten Kim Wall.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det opplyste visepolitiinspektør Jens Møller på en pressekonferanse i dag klokken 10.00.

– Vi har funnet hodet og to ben, men vi har ikke funnet hennes armer. Hodet er identifisert som Kim Wall, sier Møller.

Møller opplyser også at det ikke er funnet tegn til stump vold mot Walls hode, noe som strider mot siktede Peter Madsens forklaring om at Wall fikk en ubåtluke i hodet, noe som førte til at han i panikk dumpet liket og sank ubåten sin.

Var savnet i ti dager



Det var 21. august i år at overkroppen til den svenske journalisten Kim Wall ble funnet i sjøen utenfor København. Politiet har til nå ikke funnet Walls hode, armer og ben.

Da Wall ble funnet hadde hun sist blitt sett på kvelden 10. august da hun seilte ut med Madsen i ubåten «Nautilus», som han selv har bygget.

Den danske oppfinneren Peter Madsen er siktet for å ha drept og partert Wall i august i år, men nekter straffskyld for anklagene. Etter at liket var kastet over bord, sank Madsen ubåten.

Wall var blitt med ombord for å lage en reportasje om oppfinneren.

VG+: Venner og familie forteller: Slik er «Rakett-Madsen»

Stikkskader



Tirsdag denne uken ble det under et rettsmøte kjent at Walls overkropp hadde stikkskader i skrittet og brystet, ifølge obduksjonsrapporten. Dødsårsaken er imidlertid ennå ikke klarlagt.

Aktor Jakob Buch-Jepsen opplyste også at det var funnet en datamaskin tilhørende Madsen som inneholdt voldelige, seksuelle filmklipp med kvinner. Madsen viser til at datamaskinen som er blitt tatt hånd om ikke er hans.

Bakgrunn: De mystiske timene

Politiet: Ulogisk forklaring

Madsens forklaring på dødsfallet er at Wall fikk en 70 kilos luke i hodet, noe som førte til et åpent kraniebrudd og hennes død. Etter noen timers hvile- og tenkepause skal Madsen å kaste henne over bord.

Han har forklart at han bar henne opp og ut av luken. Madsen hevder at hun mister både skoene, strømpebuksene og trusen i løftet og i forbindelse med at han bandt sammen føttene hennes.



Dansk politi tror ikke på denne forklaringen, og har betegnet den som ulogisk.