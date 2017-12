Tyskland rystes av knivdrap på jente (15)

En tysk 15-åring døde av skadene hun fikk etter at hun ble knivstukket av sin ekskjæreste – en enslig, mindreårig asylsøker fra Afghanistan.

En 15 år gammel afghansk asylsøker ble torsdag varetektsfengslet og siktet for drap etter at han med gjentatte knivstikk drepte sin tyske ekskjæreste til døde i den lille byen Kandel, sørvest i Tyskland.

Politiet opplyser at jenta, som også var 15 år gammel, ble knivstukket etter et tilsynelatende tilfeldig møte med gutten inne på et apotek onsdag. Flere ungdommer skal ha forsøkt å holde den hardt skadede jenta ved bevissthet, mens den unge afghaneren ble overmannet av to kamerater og tilfeldig forbipasserende, skriver Die Welt.

Tidligere kjærester

Hun ble fraktet til sykehus, men døde kort tid etter av skadene etter å ha blitt stukket ned med en kjøkkenkniv med et 20 centimeter langt knivblad. Mellom 15 og 20 personer skal ha vært til stede i butikken da knivstikkingen skjedde.

Ifølge politiet er den siktede gjerningsmannen en mindreårig flyktning som kom alene til Tyskland våren 2016. Etterforskerne sier de to ungdommene skal ha hatt et forhold gjennom flere måneder.

Etter at gutten ble registrert i Frankfurt, ble han plassert på en institusjon for ungdommer i Gemersheim-distriktet i delstaten Rheinland-Pfalz, hvor han bodde til september samme år. Deretter ble han flyttet til en ungdomskollektiv i Neustadt.

Anmeldt for trusler

På en pressekonferanse i Ludwigshafen torsdag opplyste påtaleansvarlig, overstatsadvokat Angelika Möhlig, at forholdet mellom de to ungdommene varte i flere måneder, til jenta gjorde det slutt tidlig i desember. Bruddet skal ha blitt formidlet via sosiale medier, i tillegg til gjennom gjentatte telefonsamtaler, ifølge politiet.

Jentas foreldre politianmeldte den afghanske gutten 15. desember etter at han hadde kommet med trusler mot datteren deres i forbindelse med bruddet.

Politiet opplyser at de hadde to samtaler med den afghanske gutten i kjølvannet av anmeldelsen, henholdsvis over telefon 17. desember og ansikt til ansikt 18. desember.

– Vanligvis er dette fruktbart, sier assisterende politisjef i Ludwigshafen, Eberhard Weber, til avisen Die Rheinpfalz.

Til tross for dette er politiet usikre på det nøyaktige motivet for drapet.

– Vi er i begynnelsen av etterforskningen, sier overstatsadvokat Möhlig.

Kjent for politiet

Politiet understreker at det foreløpig ikke er holdepunkter for at de har forsømt ansvaret i oppfølgingen av den unge afghaneren. Han var tidligere kjent av politiet, ikke bare for ulovlig innreise, men også for kroppsskade i forbindelse med et slagsmål i skolegården i november.

Den 15 år gamle gutten er sitter nå varetektsfengslet i Ludwigshafen og er siktet for forsettlig drap. Etterforskerne undersøker nå om det 15-åringen har gjort kan kvalifisere til overlagt drap.

Maksimumsstraffen for både forsettlig og overlagt drap er 10 år, ifølge den tyske ungdomsloven.

Tvil om alderen

Drapsofferets far gikk fredag ut i storavisen Bild-Zeitung og sa at de hadde tatt imot den unge afghaneren som sin sønn. Han sår også tvil om alderen til datterens ekskjæreste.

– Han er ikke kun 15 år, sier han til Bild-Zeitung.

– Vi håper at vi gjennom etterforskningen nå får vite hans virkelige alder, sier han til avisen.

At en domstol beskjeftiger seg med alderen til en angivelig mindreårig asylsøker ville i så fall ikke vært enestående, skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung. I rettssaken mot en drapstiltalt asylsøker i Freiburg, vitnet vedkommendes far tidligere denne måneden og opplyste at sønnens alder på gjerningstidspunktet var 32 år – ikke 17 år, slik den tiltalte hadde hevdet.

Politisk sprengstoff

Det brutale knivdrapet er politisk sprengstoff i Tyskland, hvor det høyrepopulistiske og innvandringsfiendtlige partiet Alternativ for Tyskland (AfD) har hatt medvind de siste årene, og fikk over 13 prosent av stemmene i høstens parlamentsvalg.

Delstatsregjeringen i Rheinland-Pfalz hadde torsdag kalt inn til krisemøte i anledning drapet, og både innenriksministeren og integreringsministeren uttrykte sin medfølelse med pårørende og venner av den drepte 15-åringen.

Parlamentarisk leder for kristendemokratene (CDU) i delstatsparlamentet uttrykte også sin medfølelse.

– Skulle det ut fra etterforskningen være holdepunkter for videre konsekvenser, venter vi at disse blir satt i kraft raskt, sier Martin Brandl.

Alternativ for Tysklands gruppe i delstatsparlamentet kom med sterkere reaksjoner:

– Rheinland-Pfalz er ikke lenger sikkert, heter det i en kunngjøring fra fraksjonssjef Uwe Junge, som varsler at partigruppen vil stille delstatsregjeringen en rekke spørsmål i parlamentet.

Borgermesteren i Kandel går nå og advarer mot fremmedfiendtlighet og forhastede handlinger i kjølvannet av drapet.

– Å sette fremmedfiendtlige paroler ut i verden, er nå å gå feil vei, sier borgermester Volker Poss til Südwestrundfunk fredag, ifølge Frankfurter Allgemeine Zeitung.

