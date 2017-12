Nesten femti personer skadet i togulykke ved Düsseldorf

Brannvesenet opplyser at 47 personer er skadet etter at et persontog kolliderte med et godstog ved Düsseldorf.

Ulykken skjedde ved jernbanestasjonen Meerbusch-Osterath i byen Meerbusch i delstaten Nordrhein-Westfalen, skriver NTB.

Tre personer skal være alvorlig skadet, og ytterligere tre med moderate skader. De øvrige passasjerene har lettere skader, skriver den tyske avisen Bild. Nyhetsbyrået DPA fikk tidlig opplyst om opptil 50 skadde, før det senere kom motstridende meldinger om rundt fem. Dette ble senere korrigert.

Rundt 22:16 skriver brannvesenet på Twitter at de skadde passasjerene er fraktet til sykehus.

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent. En talsperson for den tyske togoperatøren Deutsche Bahn sier at persontoget kolliderte med godstoget, som ikke var i bevegelse. Togsporet skal ha blitt alvorlig skadet i kollisjonen.

Ifølge en talsperson for National Express i Tyskland ble føreren av toget gjort oppmerksom på en obstruksjon i togsporet, og foretok en rask nedbremsing, skriver Bild. Føreren kom uskadet fra hendelsen.

Ulykken skjedde rundt halv åtte tirsdag kveld.

Det lokale brannvesenet skriver på Twitter at det var 155 personer på toget da hendelsen inntraff.