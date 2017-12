Mistenkelig gjenstand funnet ved julemarked i Tyskland

Et julemarked i den tyske byen Potsdam ble fredag evakuert etter funn av en mistenkelig gjenstand.

Ifølge nyhetsbyrået AP opplyser en tysk sikkerhetstjenestemann at den mistenkelige gjenstanden inneholdt spiker og pulver, men det er så langt ikke klart om det faktisk dreier seg om eksplosiver slik tysk politi opplyste tidligere.

– Det ble funnet en sylinderformet gjenstand med ledninger, batteri og spiker. Det ble ikke funnet noe tennmiddel, skriver politiet i Brandenburg på Twitter like før klokken 19.

Innenriksminister Karl-Heinz Schröter i Brandenburg sier til journalister på stedet at det vil ta noe tid å analysere pulveret, skriver AP.

Avisen Potsdamer Neueste Nachrichten melder ifølge Reuters at et apotek varslet politiet etter at de mottok en pakke med mistenkelig innhold.

– Vi rykker nå ut til en mistenkelig gjenstand i Potsdam sentrum. Det er allerede satt opp sperringer. Vi har bedt om bistand fra spesialstyrker. Julemarkedet er også berørt, skrev politiet i Brandenburg på Twitter klokken 16.10.

Den mistenkelige gjenstanden ble funnet rundt en og en halv time tidligere, ifølge avisen Bild.

USKADELIGGJORT: Tysk politi bekrefter at den mistenkelig gjenstanden som ble funnet og senere uskadeliggjort, inneholdt eksplosiver. Foto: Christian Porschmann , AFP

Rundt klokken 17.30 meldte politiet at den mistenkelige gjenstanden er uskadeliggjort. Politiet har likevel valgt å opprettholde sperringene rundt julemarkedet.

Beredskapsnivået rundt tyske julemarkeder er høyt etter fjorårets angrep i Berlin. Tolv mennesker ble drept og 56 ble såret da en tunisisk mann kjørte en lastebil inn i folkemengden på julemarkedet på Breitscheidtplatz.

Potsdam har rundt 160.000 innbyggere og ligger rundt tre mil sørvest for Tysklands hovedstad Berlin.

