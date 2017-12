Julemarked i Tyskland evakuert etter mistenkelig funn

Et julemarked i den tyske byen Potsdam ble fredag evakuert etter funn av en mistenkelig pakke. Politiet har nå slått fast at pakken ikke hadde noen tennmekanisme.

– Gjenstanden var et sylinderformet objekt med kabler, batterier og spikre, men på nåværende tidspunkt har vi ikke funnet noen sprengmekanisme, skriver politiet i Brandenburg på Twitter fredag kveld.

Dette ble senere bekreftet av delstatens innenriksminister Karl-Heinz Schröter, som sier myndighetene foreløpig antar at gjenstanden ikke kunne ført til en eksplosjon.

Den mistenkelige gjenstanden ble funnet rundt klokken 14.30, ifølge avisen Bild.

Avisen Potsdamer Neueste Nachrichten melder ifølge Reuters at et apotek varslet politiet etter at de mottok en pakke med mistenkelig innhold. Det ble deretter satt i gang evakuering av et julemarked like ved.

– Vi rykker nå ut til en mistenkelig gjenstand i Potsdam sentrum. Det er allerede satt opp sperringer. Vi har bedt om bistand fra spesialstyrker. Julemarkedet er også berørt, skrev politiet i Brandenburg på Twitter klokken 16.10.

Kort tid etter dette meldte politiet at det dreide seg om en sprenglanding eller brannbombe, skriver NTB.

Ifølge nyhetsbyrået AP opplyste innenriksminister Schröter at pakken også inneholdt pulver, men politiet sier altså nå at det ikke er snakk om noen sprengmekanisme i pakken.

USKADELIGGJORT: Tysk politi bekrefter at den mistenkelig gjenstanden som ble funnet og senere uskadeliggjort, inneholdt eksplosiver. Foto: Christian Porschmann , AFP

Rundt klokken 17.30 meldte politiet at den mistenkelige gjenstanden var uskadeliggjort. Politiet har likevel valgt å delvis opprettholde sperringene rundt julemarkedet, og de vil være mer synlig i gatene, skriver Brandenburg-politiet på Twitter:

– På grunn av dagens hendelser i Potsdam, vil vi styrke vår tilstedeværelse i julemarkedene med opprørspoliti, heter det.

Beredskapsnivået rundt tyske julemarkeder er høyt etter fjorårets angrep i Berlin. Tolv mennesker ble drept og 56 ble såret da en tunisisk mann kjørte en lastebil inn i folkemengden på julemarkedet på Breitscheidtplatz.

Potsdam har rundt 160.000 innbyggere og ligger rundt tre mil sørvest for Tysklands hovedstad Berlin.

(Kilde: NTB/VG)