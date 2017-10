Henviste til nazi-leder i den tyske nasjonalforsamlingen

Alternativ for Tyskland (AfD) lovet «en ny æra» da det i dag debuterte i nasjonalforsamlingen i Berlin. Politikere fra andre partier reagerte med hoderysting.

Utspillet som provoserte aller mest, var et forsøk på å sammenligne det ytterliggående høyrepartiet med et offer for den beryktede nazisten Hermann Göring.

Det førte ikke bare til gisp blant representantene i salen, men også til kraftig fordømmelse. Marco Buschmann fra liberale Fridemokratene (FDP) var blant dem som mente at sammenligningen var smakløs.

Nedstemt

Sammenligningen kom etter at AfD startet med å legge fram et forslag som med overveldende flertall ble nedstemt av de fem andre blokkene. Partiet utfordret en endring i de parlamentariske reglene som innebærer at det er den lengstsittende representanten, ikke den eldste, som skal holde åpningstalen i underhuset.

Endringen betyr at det var den 76 år gamle politiske veteranen Hermann Otto Solms fra FDP som skulle holde åpningstalen, ikke AfD-politikeren Alexander Gauland, som er et halvt år eldre enn Solms.

Deretter hevdet AfDs gruppeleder Bernd Baumann feilaktig at Göring gjorde noe av det samme i 1933 da han hindret kommunisten Clara Zetkin i å holde åpningstalen. Det tyske nyhetsbyrået DPA kunne imidlertid raskt korrigere Baumanns framstilling: Görings handling hindret en representant fra hans eget parti i å holde åpningstalen det året, ikke Clara Zetkin.

Politisk jordskjelv

At AfD har fått plass i nasjonalforsamlingen er ikke mindre enn et politisk jordskjelv i Tyskland. Nykommeren fikk 12,6 prosent av stemmene i valget i forrige måned, noe som gir partiet 92 av forsamlingens 709 plasser.

Konfrontasjonene som utspilte seg tirsdag, ser ut til å være en forsmak på det som vil komme.

– Følg med! Den gamle nasjonalforsamlingen er stemt ut. Folket har bestemt, en ny æra begynner nå, sa Baumann.

Han varslet at partiet vil reforhandle både «euroen, den massive gjelden, de enorme innvandringstallene, åpne grenser og den brutale kriminaliteten i våre gater».

Kamp om visepresidenten

Forbundsdagen er verdens største demokratiske nasjonalforsamling. Under åpningen av høstsesjonen ble også avtroppende finansminister Wolfgang Schäuble valgt til nasjonalforsamlingenes president. Han er kjent for sin bitende humor, og statsminister Angela Merkel skal ha bedt ham sørge for å stanse AfDs varslede parlamentariske opprør.

Forsamlingen skulle tirsdag også velge visepresident. AfD foreslo sin egen representant Albrecht Glaser, som mener retten til fri religionsutøvelse ikke bør gjelde muslimer.

Glaser ble nedstemt først én gang, så en gang til. AfD har varslet at det vil nominere Glaser til vervet helt til han blir valgt, og det var tirsdag kveld ventet en tredje avstemning.

Jødisk bekymring

Tidligere har blant annet presidenten i Tysklands jødiske sentralråd, Josef Schuster, sagt at han får en kvalmende følelse ved tanken på at AfD er kommet inn i nasjonalforsamlingen.

– Det er en deprimerende og urovekkende følelse å vite at det nå sitter mennesker i nasjonalforsamlingen som synes å ville skjule den nazistiske fortiden og gå til angrep på muslimer og asylsøkere, sier han til tidsskriftet Jüdische Allgemeine.

