Derfor er den tyske krisen dårlig nytt for Europa

BERLIN (VG) Med et Europa som står overfor svært store utfordringer, sender den politiske usikkerheten i Tyskland grøss gjennom hele kontinentet.

Denne høsten står utfordringene i kø for Europasamarbeidet: Tøffe Brexitforhandlinger, Cataloniakrisen i Spania og høyrepopulister som truer de etablerte storpartiene, er bare noen av problemene for Europas ledere nå.

Nå, når politikerne i kontinentets største og viktigste demokrati ikke klarer å bli enige om hvem som skal styre, topper det seg virkelig.

FORSKER: Det er hektiske dager for professor Andrea Römmele ved Hertie School of governance i Berlin. Hele Europa følger i spenning med på hva som skjer i Tyskland. FOTO: Hertie School of Governance

Hva den aktuelle politiske turbulensen i Tyskland har å si for Europa, er noe vi bare så vidt har begynt å se konturene av, forteller professor i politisk kommunikasjon og sivilsamfunn ved Hertie School of governance, Andrea Römmele.

– Det at Merkel har så lite handlingsrom mens denne langdryge prosessen med å forsøke å lage en regjering pågår, får ringvirkninger langt ut i over Tysklands grenser. Europa trenger et sterkt bånd mellom Berlin og Paris for å være stabilt og handlekraftig, sier den kjente professoren til VG.

Brems for EU-reform

De usikre tidene i Berlin er dårlig nytt også for Frankrikes unge og reformglade president Emmanuel Macron. 39-åringens grandiose planer om å fornye hele eurosonen kan bli satt på pause når Marcons ellers så tette samarbeidspartner Angela Merkel for tiden ikke har den politiske backingen hun behøver for å kunne støtte reformforslagene hans. Macron så problemene komme allerede under det tyske valget i september, da Fridemokratene i FDP turet frem på meningsmålingene.

– Macron advarte Merkel mot å starte regjeringsforhandlinger med FDP, fordi partiet ikke er særlig eurovennlig. Og så viste det seg jo at det var nettopp FDP som var mye av grunnen til at forhandlingene nå brøt sammen natt til mandag, sier Römmele.

FAKTA: REGJERINGSFORHANDLINGENE I TYSKLAND * Merkels parti CDU og søsterpartiet CSU fikk i valget 24. september sin dårligste oppslutning siden 1949. * De trenger derfor å samarbeide med andre partier i en koalisjonsregjering. * i 4 uker forhandlet CSU med CSU, Fridemokratene og De grønne om en såkalt Jamaicakoallisjon, men uten å lykkes. * Valgresulatet ble 33 prosent til CDU og CSU, 20,5 prosent til SPD, 12,6 prosent til AfD, 10,7 prosent til FDP, 9,2 prosent til Die Linke, og 8,9 prosent til De Grønne. (Kilde: NTB)

I Frankrike snakker optimistiske politiske eksperter om at Macron burde gripe denne tyske krisen som en sjanse til å virkelig reise seg som en stor europeisk leder. Römmele mener det kan ligge noe i det.

– Merkel har hatt rollen som Europas sterke leder til nå, men når hun faktisk befinner seg i en handlingslammende mellomfase der hun ikke er den valgte kansleren, kan hun måtte gi sceneplass til en annen, og det kan meget mulig bli Macrons mulighet til å vise seg frem, sier Römmele til VG.

Kan forsinke Brexit

I Berlin er de første julemarkedene i ferd med å starte for sesongen. Selv ferierende turister klarer ikke la være å tenke politikk i disse dager. Det unge kjæresteparet Copaciu Andra og Stonescu Nicora er på langhelg fra Bucuresti. EU-lillebror Romania følger spent med på hva som skjer i Tyskland nå, sier Andra.

– Vi er liksom på bunnen av EU-hierarkiet, så for oss har det som skjer i EUs største økonomiske makt, stor betydning. Hva skal skje når landet som holder alle oss andre oppe, svikter? sier den unge kvinnen bekymret.

En av de fryktede effektene er at de allerede krevende Brexit-forhandlingene med Storbritannia kan kompliseres ytterligere.

Britenes statsminister kan tenkes å utnytte de svekkede EU-lederne til å forsøke å presse gjennom en økonomisk avtale som blir billigere for britene og mindre gunstig for EU-landene, skriver The Times.

SPENTE: Copaciu Andra (24) og Stonescu Nicora (24) fra Romania er redd Europasamarbeidet vil lide dersom ikke Tyskland står sterkt. Foto: Odin Jæger, VG

DETTE KAN SKJE: 1. President Steinmeier kan utlyse nyvalg. Dette vil være oppsiktsvekkende, da Tyskland ikke har noen tradisjon for slikt. 2. Merkel kan prøve å danne en mindretallsregjering med De Grønne eller andre. Også dette vil være nytt i tysk etterkrigshistorie, da tyskerne har en lang tradisjon for stabile regjeringer og storkoalisjoner på tvers av politiske forskjeller. 3. Merkel kan prøve å få sosialdemokratene til endre mening om å nå skulle være i opposisjon, slik at de fortsetter i dagens storkoalisjon. (Kilde: Anette Storeide, førsteamanuensis ved NTNU og Berliner Zeitung)

Nyvalg kan bli dårlig nytt

Dersom Tysklands president Frank-Walter Steinmeiers forsøk på å få partene til å igjen sette seg ned ved forhandlingsbordet ikke lykkes, og et nyvalg blir et faktum, er også det et skikkelig risikoløp for Europa, mener Hertieprofessor Römmele.

– Ender et nyvalg med økt oppslutning til det høyreradikale anti-EU-partiet AfD, er det ytterligere dårlig nytt for Europasamarbeidet, sier hun.



Römmele mener vi ved ukeslutt vil kunne se konturene av om dette løser seg. Dersom partiene ikke blir enige om en regjeringsvariant i denne omgang, kan det bety mange måneder med turbulens for Europa, mener hun.

– Med den tiden det tar å utlyse valg, gjennomføre det, og så starte nye regjeringsforhandlinger, kan det fort drøye ut til mai før Tyskland har en ny regjering på plass, sier professoren i Berlin.