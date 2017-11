BERLIN (VG) Angela Merkel har ikke lykkes i å danne regjering. Nå kan det gå mot nyvalg, og mot slutten for Merkel som leder.

Den politiske krisen i Tyskland har toppet seg etter at regjeringsforhandlingene mellom Angela Merkels parti, søsterpartiet CSU, Fridemokratene og De grønne, brøt sammen natt til mandag. Etter to måneders politisk limbo er det eneste som er klart, at i Europas største demokrati klarer ikke politikerne bli enige om hvem som skal styre landet.

– Vi vet egentlig ingen ting og det er helt umulig å spå hvor dette vil ende. Det eneste jeg føler meg ganske sikker på, er at dette er begynnelsen på slutten av Merkels æra, sier journalist Andrea Winter til VG, i det hun sikrer seg siste pølse i currywürstbua Curry7 i bydelen Kreuzberg.

Ukjent terreng

Tyskere som Winter, med hjerte for det etablerte, enten det er mainstream storkoalisjoner eller tyske pølser, kan nå bli kastet inn i noe så uvanlig som nyvalg. Da den hardt pressede forbundskansleren mandag kveld gjestet statskanalen Die Erste, gjorde Merkel det klart at hun ikke har noen planer om å forsøke å danne en mindretallsregjering. Da vil hun heller at tyskerne kalles til stemmelokalene igjen, forklarte Merkel. Samme dag ba Tysklands president Frank-Walter Steinmeier landets partier om å unngå nyvalg, og uttrykte bekymring om hva Europa ville tro om ikke politikerne i Europas største og økonomisk sterkeste nasjon klarte å samarbeide.

– Nyvalg er noe som er både oppsiktsvekkende og har en historisk bismak for mange, fordi det ikke har skjedd siden det politisk turbulente 30-tallet. President Steinmeier vil nok gjøre sitt aller ytterste for å unngå et slikt utfall for landet, men situasjonen nå virker veldig fastlåst, så det ville ikke forundret meg om man faktisk kom til å skrive ut nyvalg, sier Tyskland-kjenner og førsteamanuensis i europeisk kulturhistorie ved NTNU, Anette H. Storeide, til VG.

REGJERINGSFORHANDLINGER I TYSKLAND * Merkels parti CDU og søsterpartiet CSU fikk i valget 24. september den dårligste oppslutningen siden 1949. * Merkel trenger derfor å samarbeide med andre partier i en koalisjonsregjering. * Siden 7. oktober har CSU forhandlet med CSU, Fridemokratene og De grønne om en såkalt Jamaicakoallisjon. * Forhandlingene brøt sammen søndag 19. november.

(Kilde: NTB)

Velgerne ser denne gangen ut til å være enig i Merkels vurdering. Kun 29 prosent mener en mindretallsregjering er et godt alternativ, mens 63 prosent ønsker seg et nyvalg, viste en fersk meningsmåling for Die Erste.

I Berlin er samtlige VG møter på gaten i bydelen Kreuzberg, overbevist om at et nyvalg nå er det beste for landet.

– Det er nok den eneste løsningen, men det er et sjansespill, fordi Merkel og søsterpartiet CSU risikerer å komme ut enda mer svekket enn ved valget i september, og at høyrepopulistene som allerede gjorde et bra valg, blir sterkere, sier 28 år gamle Raphael, før han unner seg en pizza etter en lang arbeidsdag.

SJOKK-HØST: Raphael (28) mener det siste halve året har vært preget av flere politiske sjokk i Tyskland. Foto: Odin Jæger , VG

Høyrepopulistene ønsker nyvalg

I Kreuzberg beskriver Raphael høsten 2017 som «en rekke av politiske sjokk». I valget 24. september gjorde populistpartiet Alternativ for Tyskland et brakvalg. Bare fire år etter at partiet ble stiftet, sikret de seg 12,6 prosent av stemmene og en plass i det tyske parlamentet. Sammenbruddet i regjeringsforhandlingene vil bli brukt for det det er verdt av høyrepopulistene, mener forsker Storeide, og tror AfD vil spille på at det aktuelle politiske situasjonen er et kaos som de etablerte partiene har skapt.

I Berlin mener Andreas Raschel (38) at et nyvalg vil gi folket en sjanse til å vise om de virkelig ønsker en dramatisk endring i hvordan landet styres.

– Et nyvalg vil vise om tiden virkelig er ute for sosialdemokratene, og at folket nå heller ønsker å gi partier som AfD mer makt. Det blir en viktig lakmustest, sier 38-åringen.

Kan «kurtisere» sosialdemokratene

DETTE KAN SKJE 1. President Steinmeier kan utlyse nyvalg. Det vil være oppsiktsvekkende, for Tyskland har ingen tradisjon for slikt. 2. Merkel kan prøve å danne mindretallsregjering med f.eks. De Grønne. Også dette vil være nytt i tysk etterkrigshistorie, da tyskerne har en lang tradisjon for stabile regjeringer og storkoalisjoner på tvers av politiske forskjeller. 3. Merkel kan prøve å få sosialdemokratene til endre mening om å ville være i opposisjon, slik at de fortsetter i dagens storkoalisjon. (Kilde: Anette Storeide, førsteamanuensis ved NTNU og Berliner Zeitung)

Dersom president Frank-Walter Steinmeier skriver ut nyvalg, sier loven at det må skje innen 60 dager. Men før den tid vil Steinmeier møte med samtlige partiledere for å få dem til å vurdere sine posisjoner på nytt. Det viktigste møtet blir med lederen for sosialdemokratene, Martin Schulz, og skal ifølge Berliner Zeitung skje på onsdag.

Schulz har egentlig sagt at det er uaktuelt å fortsette den storkoalisjonen de har hatt med Merkels parti, men nettopp denne mannen kan representere det som er den mest stabile løsningen på denne politiske tyske hodepinen, sier Storeide.

– Jeg tror nok president Steinmeier kommer til å legge mye i å få Schultz til å revurdere en storkoalisjon, kanskje i bytte mot mer makt i form av viktige ministerposter. Det er klart det ligger mye prestisje for Schultz i at han allerede har sagt nei til å styre sammen med Merkel, men han kan jo tenkes å kunne bruke det til sin fordel nå, ved å markedsføre seg som han som «reddet» en politisk stabilitet i Tyskland, sier Storeide til VG.

HODEPINE: Angela Merkel er inne i sin verste innenrikspolitiske krise gjennom sine 12 år som forbundskansler. FOTO: REUTERS

Merkel upopulær

Situasjonen er slett ikke god for Angela Merkel nå. Parallelt med de mislykkede regjeringsforhandlingene på overtid, sliter hun med populariteten. Sent i oktober ble det avslørt at Merkels parti nå har sin laveste oppslutning på seks år. Kun 31 prosent av tyskere svarte i den tradisjonsrike ukentlige meningsmålingen Sonntagsfrage at de støtter Merkels parti og søsterpartiet CSU.

NYVALG ER LAKMUSTEST: Andreas Raschel (38) i Berlin mener at et nyvalg vil gi folket en sjanse til å vise om de virkelig ønsker den dramatisk endringen i hvordan landet styres, som valget i september hintet om. Foto: Odin Jæger, VG

Når det rundt bordene på Curry7, som i så mange andre av landets pølseboder, nå spekuleres i at dette er begynnelsen på Merkels sorti, er ikke det fordi det egentlig finnes noe klart alternativ. Folk er bare lei politikere, mener pølsemaker Zeifert før han slukker lysene for dagen. Siste kunde, Andrea Winter, mener at engasjementet egentlig ikke har forsvunnet, det bare tar en ny form.

– Nå ligger engasjementet i grasrotbevegelsene, ikke i de klassiske politiske partiene. Tiden vil vise hvordan det påvirker hvordan vi skal styre landet i fremtiden.