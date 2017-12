50 mennesker kan være skadet i togulykke ved Düsseldorf

Politiet opplyser at opptil 50 mennesker kan være skadet etter at et persontog kolliderte med et godstog ved Düsseldorf.

Hendelsen skjedde ved jernbanestasjonen Meerbusch-Osterath i byen Meerbusch i delstaten Nordrhein-Westfalen, skriver NTB.

– For øyeblikket kan vi ikke si nøyaktig hvor mange som er skadd. Redningsmannskaper er på vei, sier polititalsmann Marcus Mayer til avisa Bild, gjengitt av NTB.

Nyhetsbyrået DPA får imidlertid opplyst at opptil 50 mennesker er fryktet skadet. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent. En talsperson for den tyske togoperatøren Deutsche Bahn sier at persontoget kolliderte med godstoget, som ikke var i bevegelse.

Ulykken skjedde rundt halv åtte tirsdag kveld.

Brannvesenet skriver på Twitter at opptil 150 mennesker befinner seg inne i toget.